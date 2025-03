Filip Gurłacz to ceniony aktor filmowy i teatralny, znany z ról w "Stuleciu Winnych" czy "Na dobre i na złe". Obecnie występuje w "Tańcu z Gwiazdami" z Agnieszką Kaczorowską. W cieniu show skrywa się jednak bolesna historia – lata uzależnienia, życia w kłamstwie i duchowej pustki. Dziś otwarcie mówi o tym, co niemal go zniszczyło, i jak udało mu się wrócić do życia. Obok jego wyznania nie da się przejść obojętnie.

Trudne doświadczenia życiowe Filipa Gurłacza

Filip Gurłacz w rozmowie z Plejadą ujawnił, że przechodził przez bardzo ciężki okres w swoim życiu. Aktor zmagał się z ogromnymi problemami, nadużywał alkoholu, spał zaledwie godzinę dziennie i żył w ciągłym kłamstwie. Jak sam przyznał, wpadł w spiralę autodestrukcji i doszedł do momentu, w którym myślał o odebraniu sobie życia. W jednym z najbardziej dramatycznych momentów swojego życia znajdował się w kuchni, pijąc wódkę, kompletnie rozbity.

Mieszkałem w Warszawie, a moja żona w Legnicy. Gdy rozmawialiśmy przez telefon, wielokrotnie ubarwiałem rzeczywistość. Wszystko po to, by pokazać, jaki wyjątkowy jestem. Często ją też okłamywałem. Mówiłem, że idę spać, a wychodziłem na imprezę. Tonąłem w kłamstwach – przyznał aktor.

Gurłacz przyznał, że jego życie wymykało się spod kontroli, a granica między prawdą a fikcją całkowicie się zatarła. To właśnie wtedy zdecydował się zadzwonić do żony.

W pewnym momencie sam się w tym zgubiłem. Nie wiedziałem, co jest prawdą, a co nie. Czułem, że tym, co robię, ranię najbliższe mi osoby. Nie umiałem już sobie z tym poradzić. Nadużywałem alkoholu, cierpiałem na bezsenność, organizm odmawiał mi posłuszeństwa. Nie miałem pojęcia, co zrobić, więc zadzwoniłem do żony i o wszystkim jej powiedziałem. Tak mnie to gryzło, że nie mogłem już dłużej trzymać tego w sobie. - dodał Gurłacz.

Po zakończonej rozmowie emocje całkowicie go przygniotły. "Powiedziałem, co miałem powiedzieć, rozłączyłem się i upadłem na podłogę w kuchni. Leżałem na ziemi, wyłem z bólu i piłem wódkę" – opisał ten moment, który stał się początkiem duchowego przełomu.

Nocny telefon, taksówka i spotkanie z księdzem. Punkt zwrotny w życiu Filipa Gurłacza

Po emocjonalnej rozmowie z żoną Filip Gurłacz był całkowicie rozbity. Wciąż pod wpływem alkoholu, wyczerpany psychicznie, nie potrafił poradzić sobie z nawałem emocji. To wtedy nieoczekiwanie zadzwonił jego szwagier – ten telefon okazał się kluczowy.

Nie pamiętam. Byłem pijany i nie do końca świadomy tego, co robiłem. Ale w którymś momencie zadzwonił do mnie szwagier. Pewnie poprosiła go o to moja żona. Kazał mi zamówić taksówkę i pojechać na Służew, do kościoła dominikanów. Był środek nocy, nie wiedziałem, o co mu chodzi, ale go posłuchałem. - przyznał aktor w rozmowie z Plejadą.

Dotarł na miejsce, wciąż nie wiedząc, czego się spodziewać. Wtedy znów sięgnął po telefon i usłyszał krótką, ale przełomową wskazówkę.

Gdy dojechałem na miejsce, wybrałem jego numer i zapytałem, co mam dalej zrobić. 'Wbiegnij tam i mów' - powiedział. Dopytywałem go, co mam mówić. 'Co chcesz. Tylko trzymaj się jednej zasady: nie myśl, tylko rób' – odpowiedział i się rozłączył. Wszedłem więc do środka z butelką wódki pod pachą. Zobaczyłem księdza, poszedłem do niego i płacząc, opowiedziałem mu wszystko, co tkwiło w moim gardle – wszystko, co mnie dusiło - relacjonował aktor.

To dramatyczne spotkanie, odbywające się w środku nocy na długo zapadło mu w pamięć i stało się pierwszym krokiem w jego przemianie.

Nie pamiętam, jaką pokutę mi zadał, ale jednym z jej elementów było odłożenie czarnych myśli do następnego dnia. Wróciłem do domu i zasnąłem. To był pierwszy cud, bo wcześniej tygodniami nie mogłem spać. Przespałem aż dziesięć godzin - wyznał Gurłacz.

To doświadczenie było dla niego sygnałem, że nie wszystko stracone. Od tamtej chwili zaczął mozolnie odbudowywać siebie – duchowo, psychicznie i fizycznie.

Nawróciłem się i powoli zacząłem stawać na nogi. Miałem w sobie dużą wolę walki. Wstawałem z łóżka, zaciskałem zęby i ze łzami w oczach krok po kroku wykonywałem wszystkie czynności. Coraz mniej piłem. Z czasem było już tylko lepiej, w czym duża zasługa mojej żony – podsumował.

Gurłacz nie ma wątpliwości, że bez tamtej nocy wszystko mogłoby potoczyć się inaczej. Dziś żyje inaczej - bardziej świadomie, prawdziwie i z wdzięcznością.

