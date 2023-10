Tomasz Oświeciński należy do grona gwiazd, które chętnie dzielą się swoim życiem prywatnym w sieci. W jego relacjach nie brakuje również kadrów z 14-letnią córką Mają. Tym razem aktor zaskoczył jednak swoich fanów nowiną związaną z jego pociechą. Jak się okazało, Oświeciński sprezentował córce pierwsze auto! Maja wydaje się być zachwycona z niespodzianki od taty, jednak mimo to w komentarzach zawrzało. Fani bowiem nie są przekonani, czy 14-latka za kółkiem to aby na pewno dobry pomysł...

Tomasz Oświeciński sprezentował 14-letniej córce auto

To już nie pierwszy raz, gdy instagramowa relacja Tomasza Oświecińskego związana z jego córką wzbudza tyle emocji wśród fanów. Kilka miesięcy temu głośno było na temat stroju 14-latki, który zdaniem fanów był niestosowny do wieku dziewczyny. Teraz z kolei głośno zrobiło się o prezencie dla nastolatki, który zafundował jej tata. Jak już wspomnieliśmy, chodzi o zakup auta dla Mai! Relacja z przekazania prezentu pojawiła się właśnie na instagramowym koncie Tomasza Oświecińśkiego.

Pod nagraniem pojawił się też wpis od Tomasza Oświecińskiego dla córki, która właśnie otrzymała swoje pierwsze auto.

- Majcia właśnie zrealizowała swoje marzenie i odebrała swój pierwszy samochód.

Życzymy Ci Kochanie:

Bezpiecznych podróży: Niech każda podróż będzie bezpieczna i pozbawiona stresu. Niech Twoje umiejętności za kierownicą rosną, a świadomość drogi wzrasta. Ostrożności i cierpliwości:

Zawsze zachowuj ostrożność i cierpliwość na drodze. To klucz do unikania niebezpiecznych sytuacji. Znalezienia pięknych widoków: Niech każda podróż dostarcza Ci pięknych widoków i pozytywnych doświadczeń. Zrozumienia dla innych kierowców. Unikania dystrakcji: Niech Twoja uwaga zawsze skupia się na drodze, a telefon i inne źródła dystrakcji nie staną się zagrożeniem. Przyjemności z jazdy: Niech każda podróż przynosi Ci radość z jazdy i pozytywne emocje. Nieustannej nauki: Niech Twoja przygoda za kierownicą będzie pełna nieustannej nauki i doskonalenia umiejętności - czytamy.

Jak już wspomnieliśmy, w komentarzach pod nowym postem Tomasza Oświecińskiego zawrzało! Część internautów przyznaje wprost, że w ich opinii 14-latka za kółkiem to nie jest najlepszy pomysł.

- Rzadko komentuje poczynania osób publicznych w necie, ale mam pytanie - po kij i grzyba robić z 14 latki dorosłą kobietę? Przecież na dorosłość ma jeszcze czas - w sensie czasu jako lat, ale i rozwoju psychicznego, emocjonalnego. Rozumiem oczywiście, że taka dziewczyna jest zafascynowana światem dorosłych, ale rodzice są od tego żeby wyznaczać dobre cele. Abstrahując od decyzji Pana, a uogólniając - właśnie przez takie coś rośnie nam pokolenie materialistów. Już quady czy smartfony nie wystarczą? - Totalna głupota 14 - latka za kółkiem - czytamy w komentarzach.

Nie brakuje jednak też głosów zachwytu i gratulacji:

- Super ???????? @majcia_oswiecinska_official bezpiecznej jazdy ???? - Super ! Gratulacje ???? - Szerokiej i bezpiecznej drogi ????????????❤️ - piszą pozostali.

W tym miejscu warto podkreślić, że zgodnie z przepisami właśnie od 14. roku życia można zrobić prawo jazdy kategorii AM, które upoważnia do poruszania się czterokołowcem lekkim i motorowerem.

A jakie jest Wasze zdanie na temat takich prezentów i wyjazdu na drogi w tak młodym wieku?

