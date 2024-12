Rozprawa rozwodowa Agnieszki i Wojtka Sawickich z "Life on Wheelz" odbyła się 23 grudnia. Rozwód uprawomocni się 31 grudnia. Agata opublikowała w sieci nagranie, w którym przyznaje:

Mamy rozwód. Dziwne uczucie. Smutno i nie wiadomo jak w sumie. (...) z mamą idziemy na Wigilię do Wojtka i rodziców jego. Wiem, to wszystko jest skomplikowane ale najważniejsze, że jesteśmy razem.

Internauci nie do końca rozumieją jej podejście:

To po co ten rozwód?

Sawiccy są już po rozwodzie. Agata i Wojtek z "Life on Wheelz" pozostają jednak z przyjaznych stosunkach po rozstaniu. Agata postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami, które towarzyszą jej pierwszego dnia jako rozwódce. Opublikowała nagranie prosto z wanny;

Agata Sawicka przyznaje, że po rozwodzie odczuwa smutek. Poinformowała również, że mimo ostatecznego i formalnego zakończenia małżeństwa z Wojtkiem, spędzi Wigilię z nim i jego rodziną: