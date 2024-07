Margaret startuje w preselekcjach na konkurs Eurowizja 2016 z piosenką "Cool Me Down", ale jeszcze rok temu mówiła, że Eurowizja przestała być dla niej festiwalem muzyki i choć otrzymywała propozycje, żeby na nią pojechać, co było miłe, odmawiała właśnie z tego powodu. Zapytaliśmy Margaret, dlaczego zmieniła zdanie?

Zmieniłam zdanie przede wszystkim ze względu na tę muzykę. Bo nigdy nie chciałam startować na Eurowizji z piosenką, która nie będzie moja, tylko będzie eurowizyjnym tworem, którego ja nie będę czuć. A piosenka, z którą teraz startuję w preselekcjach - "Cool Me Down" - jest utworem, który ja po prostu lubię. Lubię się od niej budzić, lubię do niej tańczyć i nie wiem czy to jest piosenka eurowizyjna, nie mam zielonego pojęcia, natomiast wiem, że to jest piosenka, którą ja lubię, to tyle się zmieniło. Chciałam ją pokazać Europie - powiedziała Party.pl Margaret.