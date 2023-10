Kilka miesięcy temu Agnieszka Kaczorowska w szczerym wywiadzie dla plejada.pl wyznała, że nie ochrzci swoich córek - Gabrysi i Emilii. Nie trudno się domyśleć, że decyzja gwiazdy "Klanu" wywołała burzę, a internauci chętnie ją komentowali. Czy coś się w tej kwestii zmieniło? Agnieszka w rozmowie z Party.pl jasno zaznaczyła:

Agnieszka Kaczorowska jest szczęśliwą mamą dwóch uroczych córek - Emilii oraz Gabrysi. Dla aktorki oraz tancerki bardzo ważne jest, aby dziewczynki miały w przyszłości jak najwięcej przestrzeni do podejmowania swoich własnych decyzji - dlatego wraz z mężem, Maciejem Pelą, postanowili, że nie będą związane z żadnym kościołem:

Dla gwiazdy ważna jest jednak duchowość:

Ja wierzę, że jest coś więcej, ale jak to nazywać? Niech każdy to nazwie po swojemu. Każdy ma ciało, emocję, ma ducha i ta duchowość też jest ważna, żeby o nią zadbać, jak kto to będzie robił, to jego decyzja - niech dziewczynki też mają wybór - kończy temat tancerka.