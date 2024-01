Wiosną uczestnicy nowej, odświeżonej edycji „Tańca z gwiazdami” staną do rywalizacji o Kryształową kulę. Produkcja zadbała o to, by rozbudzić apetyt widzów jeszcze przed rozpoczęciem emisji i udało jej się namówić do występu w tanecznym show sporo głośnych osobowości. W programie zobaczymy m.in. znanych sportowców, aktorów, a także influencerów. „Tak” powiedziała Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która przez długi czas odmawiała udziału w „Tańcu z gwiazdami”. Dlaczego zgodziła się dopiero teraz? Obawia się reakcji widzów?

Reklama

Małgorzata Ostrowska-Królikowska o udziale w „Tzg”

Ostatnio wypłynęło nazwisko kolejnego uczestnika „Tańca z gwiazdami”. Widzowie z wypiekami na twarzy obserwują, jak powiększa się skład gości tanecznego show. Przypominamy, że w programie zobaczymy m.in. Maffashion, Anitę Sokołowską oraz Filipa Chajzera. Produkcja nie miała łatwej drogi. Niektóre osoby trzeba było długo namawiać. Małgorzata Ostrowska-Królikowska przyznała, że nawet teraz nie była przekonana do występu. Wcześniej nie miała czasu na format ze względu na wyzwania w życiu zawodowym i prywatnym. Zdanie zmieniła dzięki córce.

Zobacz także: Wiadomo z kim Marcin Hakiel zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami". To znana celebrytka

Małgorzata Ostrowska-Królikowska Pawel Wodzynski/East News

Wcześniej proponowano mi już kilka razy udział w 'Tańcu z gwiazdami', ale nigdy nie brałam tego pod uwagę, ponieważ byłam już zajęta, miałam inne priorytety, dom, potem doszła choroba Pawła. Widziałam, że ten projekt wymaga poświęcenia dużej ilości czasu. Zawsze od razu mówiłam ‘nie, dziękuję’. Gdy teraz dostałam telefon z produkcji, też od razu odmówiłam. Ale była przy tym moja córka Julka, która zapytała, dlaczego nie chcę wystąpić? Powiedziała mi tak: Przecież ty lubisz tańczyć. Dobrze by ci to zrobiło. Wróci ci radość życia – powiedziała Małgorzata Ostrowska-Królikowska na łamach Faktu.

Aktorka znana przede wszystkim z serialu „Klan” stwierdziła, że jest najstarszą z uczestniczek i występ w tanecznym show może okazać się sporym wyzwaniem. Jednak decyzja o udziale w „Tańcu z gwiazdami” spotkała się z entuzjastyczną reakcją jej rodziny. Bliscy martwili się o Małgorzatę Ostrowską-Królikowską po śmierci jej męża, Pawła.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska Mateusz Jagielski/East News

Rodzina się martwi o mnie trochę. Tyle mieliśmy przez ostatnie lata problemów. Córka uświadomiła mi, że warto to zrobić, poruszać się. Julka powiedziała mi, że muszę to zrobić dla siebie, żeby poczuć te endorfiny i radość z życia. Spojrzałem na nią i wiedziałem, że ma rację. Gdy zadzwonili po raz drugi, zgodziłam się. I rzeczywiście cieszę się na ten projekt. Ostatnie lata to był trudny czas i rozumiem, co Jula miała na myśli, mówiąc: Musisz znów poczuć radość życia – wyjaśniła artystka.

Z pewnością dużo zamieszania w jej życiu prywatnym wprowadziły również problemy syna, Antoniego Królikowskiego. Mowa nie tylko o głośnym rozstaniu z Joanną Opozdą, ale także kłopoty z prawem i kontrowersyjne decyzje (m.in. walka sobowtórów Putina i Zełenskiego). Małgorzata Ostrowska-Królikowska liczy się z tym, że przez to widzowie mogą patrzyć na nią niezbyt przychylnym okiem. Gwiazda jednak chce skupić się na dobrej zabawie i tańcu.

Zobacz także

Małgorzata Ostrowska-Królikowska TRICOLORS/East News

Okaże się, jak widzowie do mnie podejdą. Chciałabym im dostarczyć trochę uśmiechu. Tanecznym krokiem będę pokonywać wszystkie przeciwności losu i czuję radość na myśl o tej pracy. Mam ochotę stanąć twarzą w twarz sama ze sobą. Chcę się poruszać, potańczyć. (…) Bardzo liczę na to, że w programie nauczę się tańczyć naprawdę i że mój partner będzie człowiekiem o podobnej wrażliwości, bo do tanga trzeba dwojga – dodała.

Zobacz także: Jest nazwisko kolejnego uczestnika "Tańca z Gwiazdami". To gwiazdor popularnego serialu

Reklama

Myślicie, że Małgorzata Ostrowska-Królikowska będzie miała dużo fanów po swojej stronie w „Tańcu z gwiazdami”? A wy macie już swojego faworyta lub faworytkę?

Małgorzata Ostrowska-Królikowska TRICOLORS/East News