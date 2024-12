Już 6 stycznia 2025 roku widzowie będą mogli śledzić zmagania pięknych i znanych ze świata show biznesu celebrytek, które zdecydowały się wybrać na tajlandzką wyspę KohSamui, by walczyć o tytuł "Królowej przetrwania" oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych. W tym gronie znalazła się między innymi Agnieszka Kaczorowska, która ostatnio przed naszą kamerą wyznała, co tak naprawdę skłoniło ją do wzięcia udziału w tym programie. Jak się okazało, wcześniej kilkukrotnie odmawiała występu w "Królowej przetrwania", aż w końcu przekonała ją jedna rzecz.

Reklama

Agnieszka Kaczorowska o udziale w "Królowej przetrwania"

Z Agnieszką Kaczorowską mieliśmy okazję porozmawiać podczas konferencji promującej drugi sezon "Królowej przetrwania". To właśnie wtedy dowiedzieliśmy się, że gwiazda otrzymała propozycję wzięcia udziału w show TVN7 już w 1. edycji, jednak od razu ją odrzuciła. Następnie dwukrotnie odmówiła wzięcia udziału w drugiej odsłonie show, jednak producenci nie odpuszczali i postanowili jeszcze raz wykonać telefon do Agnieszki Kaczorowskiej. Jak się okazało, gwiazda w końcu udała się na spotkanie z reżyserem i producentką "Królowej przetrwania", po którym przekonała się do tego, by wystąpić w programie.

Już propozycja padła do pierwszej edycji. Wtedy się nie zgodziłam. Potem do drugiej edycji padała chyba trzy razy i za trzecim razem poszłam na spotkanie, dałam się namówić. I rzeczywiście na tym spotkaniu reżyser i pani producent przekonali mnie do tego, że naprawdę jakby mogę pokazać siebie trochę z innej strony, inną twarz. - wyznała nam Agnieszka Kaczorowska

W dalszej części naszej rozmowy gwiazda przyznała też wprost, czy nie żałuje dziś tej decyzji! Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

Reklama

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska ogłosiła powrót do "Tańca z Gwiazdami", a w sieci zawrzało! Fani są mocno podzieleni