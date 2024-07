Czy syn Edyty Górniak weźmie udział w kulinarnym show dla dzieci? Allan dostał propozycję od producentów Polsatu, którzy pracują obecnie nad dziecięcą wersją słynnego show o gotowaniu "Top Chef". Co na to gwiazda? Czy zgodziła się na udział syna w programie? Nie od dziś wiadomo, że Allan pasjonuje się gotowaniem i lubi serwować swojej mamie jej ulubione dania!

Reklama

Allan wystąpi w "Top Chef" dla dzieci?

Choć Edyta Górniak często zabiera syna do pracy, a chłopiec jest już obyty z show-biznesem, to na razie nie chce, by Allan występował w mediach. Woli, by jego dzieciństwo upłynęło spokojnie. Gwiazda bardzo troszczy się o swojego jedynego syna. Jest on prawdziwym oczkiem w jej głowie. Dlatego, gdy padła propozycja dla jej syna, gwiazda zdecydowanie odmówiła. Według "Faktu", Edyta Górniak uważa, że Allan ma jeszcze czas na takie wyzwania, teraz powinien skupić się nauce. Ale przede wszystkim, gwiazda chciałaby uniknąć "zepsucia" dziecka:

Realizacja takiego programu to jednak jest tempo pracy, duża presja poprzez czas antenowy realizacji. Dzieci zupełnie nie muszą rozumieć tego zaplecza i mogą się tym bardzo stresować. Konkurencja niech pozostanie dla niego na etapie wyników szkolnych - powiedziała Edyta Górniak w rozmowie z "Faktem".

Edyta przyznała jednak, że Allan z pewnością miałby szanse w programie, ponieważ nie tylko świetnie gotuje, ale także ma charyzmę godną gwiazdora:

Jak jest więcej ludzi dookoła, jak np. w studiu „The Voice”, to wchodzi w niego showman. Pewnie by próbował zdominować trochę wszystkie inne dzieci - powiedziała "Faktowi".

Show Polsatu to nie jedyny program kulinarny z udziałem dzieci, który już wkrótce zagości na antenie. Nad dziecięcą wersją "MasterChefa" pracuje również telewizja TVN. Program będzie można oglądać już wiosną 2016 roku. Co sądzicie o tego typu programach? Przyjmą się u nas? Będziecie je oglądać?

Zobacz także

Zobacz też: Tylko u nas! Edyta Górniak zamieszka za granicą? Wiemy, gdzie artystka chce kupić dom!

Edyta Górniak zabroniła synowi udziału w programie o gotowaniu

Reklama

Gwiazda woli, by Allan skupił się teraz na nauce