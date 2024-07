Separacja Anja Rubik i Sasha Knezevic była szokiem dla wszystkich. Dlaczego para, która uchodziła za idealną postanowiła się rozstać? Ojciec Anji Rubik twierdzi, że to tylko przerwa w jej małżeństwie z Sashą Knezevicem, ale wszyscy czekali raczej na dziecko w tym związku niż rozstanie.

Według znajomych pary, małżeństwo za bardzo różniło się charakterami:

Rubik jest najbardziej konkretną osobą jaką znam. Ma twarz i ciało kobiety, ale umysł twardego faceta. Nigdy się nad sobą nie rozczula, nie żali, nie płacze i lubi mieć nad wszystkim kontrolę. To ona zdecydowanie nosi spodnie w tym związku - zdradza znajoma pary.

Ciągle rozłąki - Anja mieszka w Nowym Jorku, a Sasha w Los Angeles - nie przyczyniły się do poprawy relacji w ich małżeństwie. Do tego doszły podobno częste kłótnie przez telefon i „ciche tygodnie”. A od takiego stanu do separacji jest krótka droga.

Anja Rubik i Sasha Knezevic - przerwa w małżeństwie?

A jeszcze kilka miesięcy temu nic nie wskazywało na kryzys w związku Anji Rubik i Sashy Knezevica. Ona – piękna, szczęśliwa, uśmiechnięta. On – nieziemsko przystojny, wpatrzony w nią jak w obrazek. Caly czas idealnie prezentują się razem na billboardach reklamowych jednej z firm obuwniczych, które jesienią pojawiły się w każdym większym mieście w Polsce. Po tej sesji Anja i Sasha polecieli na kolejne wspólne zdjęcia do Paryża, a potem wzięli we dwoje udział w jeszcze jednej sesji, tym razem dla znanego producenta biżuterii. To było siedem miesięcy temu.

Widziałem się z nimi w Paryżu i jeżeli tak zachowuje się para, która przechodzi kryzys, to chyba wszystkie małżeństwa powinny się rozwodzić – żartował przyjaciel pary, fotograf Marcin Tyszka, komentując krążące już wtedy plotki o rychłym końcu związku Rubik i Knezevica.

Anja Rubik ma wystąpić w Dzień Dobry TVN. Czy opowie o kryzysie w swoim małżeństwie? Czy potwierdzi, że to tylko przerwa?

Anja Rubik i Sasha Knezevic na gali amFar w Nowym Jorku.

Anja Rubik na spacerze.

