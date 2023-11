Były mąż Anji Rubik pokazał nową partnerkę zdjęcia

1 z 5

Sasha Knezević i Anja Rubik byli jedną z najpiękniejszych par w show-biznesie. Oboje robili (i wciąż robią!) karierę w modelingu, a jednocześnie byli udanym małżeństwem. Do czasu... Anja i Sasha rozstali się w 2016 roku, 5 lat po ślubie. Już 2 lata po rozstaniu były mąż Anji ułożył sobie życie. W tym roku został ojcem po raz pierwszy, pokazując światu zdjęcia swojego synka na Instagramie. Wszyscy zastanawiali się, kim jest matka dziecka i nowa partnerka Sashy, a my już to wiemy! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

Zobacz: Były mąż Anji Rubik został OJCEM! Pokazał zdjęcia! Znamy płeć i piękne IMIĘ!