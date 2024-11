Po wyjeździe do Rosji kariera sportowa Macieja Rybusa wystrzeliła. Po krótkiej przygodzie we francuskim Lyonie piłkarz przeprowadził się na stałe do Federacji Rosyjskiej w 2017 roku i dołączył do klubu Lokomotiw Moskwa. Przed ważnym wyborem Rybus stanął po agresji Rosji na Ukrainę. Wówczas większość polskich sportowców pracujących w Rosji – w tym Grzegorz Krychowiak, grający wtedy w FK Krasnodarze – opuściło kraj rządzony przez Putina. Rybus postanowił jednak zostać, co spotkało się z ostrą krytyką ze strony Polaków i na stałe odsunęło go od gry w reprezentacji. W rozmowie z mediami Rybus przypominał, że w Rosji nie tylko zbudował karierę, ale także znalazł miłość i założył rodzinę. Jednak wszystko wskazuje na to, że dzisiaj ta kariera się kończy, a małżeństwo przechodzi poważny kryzys.

Reklama

Maciej Rybus ma problemy w małżeństwie?

W Rosji Maciej Rybus poznał Lanę Baimatową. Para postanowiła się pobrać już po dwóch miesiącach od zaręczyn w 2018 roku. Wcześniej piłkarz związany był z Natalią Czubaj, z którą także był zaręczony. Lanę spotkał w moskiewskim hotelu, w którym zamieszkał zaraz po przeprowadzce z Francji. Między nimi szybko zaiskrzyło. Kilka miesięcy po ślubie, 23 października 2018 roku Rybus został ojcem po raz pierwszy. Na świat przyszedł mały Robert.

Rok później Rybus zorganizował drugi ślub z ukochaną. Tym razem odbył się w Polsce, w Łowiczu. Na pierwszej ceremonii nie pojawiło się wielu jego kolegów z reprezentacji, ponieważ nie zdążyli uzyskać wiz do Rosji. Na początku 2021 roku piłkarz powitał na świecie drugie dziecko. Lana urodziła chłopca, którego nazwała Adrian.

Dzisiaj jednak pewne ślady w mediach społecznościowych wskazują na to, że między Rybusem a Laną nie układa się najlepiej. Żona polskiego piłkarza nie tylko usunęła wspólne zdjęcia z partnerem, ale także wróciła do swojego panieńskiego nazwiska.

Jak na razie Rybus nie skomentował plotek o kryzysie. Niezbyt dobrze dzieje się także w jego karierze. W 2022 roku sportowiec zaczął reprezentować barwy Spartaka Moskwa. Później przeniósł się do Rubinu Kazań. Nie sprawdził się jednak w żadnym z klubów i dołączył do Aminevo, amatorskiego klubu, w którym gra na zasadach wolontariatu. Agent Rybusa w rozmowie z mediami podkreślił, że Polak nie zamierza opuszczać Rosji.

Jest kilka ofert z pierwszej ligi, ale Maciej na razie ich nie rozważa. Zobaczymy, co będzie dalej. Priorytetem jest pozostanie w Rosji. Wiadomo, że mógłby być to RPL, ale będzie musiał się pokazać. Maciej na wszystko trzeźwo patrzy, stracił sześć miesięcy. Jest gotowy rozważyć I ligę, jeśli będzie dobry projekt. Priorytetem są jednak drużyny z wyższej ligi – poinformował agent piłkarza Roman Oreszczuk.

Bez wątpienia znacznie lepiej wiedzie się ostatnio innym reprezentantom Polski. Pod koniec listopada Lewandowscy ogłosili radosną nowinę.

Reklama

Zobacz także: Wielka radość u Anny i Roberta Lewandowskich! „Gratulacje dla mojej niesamowitej żony”