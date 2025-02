Jarosław Kukulski, ceniony kompozytor i mąż tragicznie zmarłej Anny Jantar, po latach samotności zdecydował się na ponowne małżeństwo. W 1989 roku poślubił Monikę Borys, piosenkarkę i autorkę hitu „Co ty królu złoty”.

Para doczekała się syna Piotra Kukulskiego, znanego dziś jako „Pikej”, który również próbował swoich sił w branży muzycznej. Jednak ich małżeństwo nie przetrwało – po latach wspólnego życia rozstali się, a ich relacja była przedmiotem wielu spekulacji.

W najnowszym wywiadzie dla "Vivy!" Natalia Kukulska po raz pierwszy tak otwarcie opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z drugim małżeństwem ojca. Sama niedawno świętowała 25. rocznicę ślubu z Michałem Dąbrówką. Jak przyznała, małżeństwo jej taty z Moniką Borys nie mogło służyć jako przykład do naśladowania: