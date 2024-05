Do 25 maja potrwa festiwal w Cannes, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń ze świata filmu i kultury. Wśród wielkich, światowych nazwisk znalazły się również polskie gwiazdy, w tym zjawiskowa Anja Rubik, która podczas niedzielnej premiery filmu "Horizon. An American Saga" w reżyserii Kevina Costnera błyszczała w długiej sukni! Zobaczcie, co w jej stylizacji najbardziej przykuwa wzrok.

Anja Rubik w Cannes u boku Kevina Costnera

Festiwal w Cannes jest dla wielu nie ucztą filmową, ale również nie lada gratką w kontekście modowym. Gdzie, jak nie na czerwonym dywanie we francuskim mieście, można podziwiać najlepsze stylizacje i modowe eksperymenty?

Doskonale wie o tym Anja Rubik, która każdego kolejnego dnia festiwalu w Cannes zachwyca nieoczywistym lookiem. W sobotę, 18 maja Anja Rubik kusiła zmysłowym dekoltem, a kolejnego dnia postawiła na czerwonym dywanie na nieco inną stylizację.

David Boyer/ABACAPRESS.COM/East News

W looku Anji Rubik wyróżniał się jednak nie tylko zmysłowy dekolt-rozcięcie na plecach: modelka postawiła również na ekstrawagancki naszyjnik w formie łańcucha, który podkreślał jej szczupłą sylwetkę. Klasyczne sandałki na szpilce dodawały całej stylizacji lekkości. Jak wyszło?

Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

A Wam, która stylizacja Anji Rubik z festiwalu w Cannes najbardziej przypadła do gustu? Trzeba przyznać, że każdy kolejny look modelki to klasa sama w sobie!

