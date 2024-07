To koniec miłości Anji Rubik i Sashy Knezevica? W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja, że para przeżywa kryzys, a nawet myśli już o rozwodzie! Kolejne doniesienia na temat Anji i Sashy dotyczą kwestii majątku. Jak podaje “Fakt”, para szykuje się do rozwodu, który może przebiegać w nerwowej atmosferze, bo będą walczyć o udziały w prestiżowym modowym magazynie „25”, który wspólnie stworzyli.

Anja podobno nie bierze pod uwagę pracy z mężem, a on sam też nie chce zrezygnować z magazynu, bo prawa do tytułu odkupił wraz z Rubik od swojego przyjaciela.

“Uważa, że gdyby nie jego znajomości, to Anja nigdy by się nie zajęła prowadzeniem magazynu. Poza tym ma do niej żal za kryzys w ich związku. Magazyn miałby być dla niego pocieszeniem (...) Uważa, że praca nad tym magazynem jest spełnieniem jego marzeń i umacnia jego pozycję w świecie mody” - dodaje informator gazety.