W poniedziałek, 8 stycznia odbyła się premiera filmu "Piep*zyć Mickiewicza", na której pojawiła się plejada gwiazd. Na wydarzeniu nie zabrakło m.in. Wersow i Friza i jak się okazało, ta dwójka miała szczególny powód, żeby tego wieczoru być na uroczystej premierze filmu. Weronika Sowa właśnie wszystko przekazała na swoim InstaStories.

W ostatnich miesiącach w życiu Wersow naprawdę dużo się dzieje. W czerwcu 2023 gwiazda została mamą, ale mimo nowych, macierzyńskich obowiązków, nie zwolniła tempa swojej kariery nawet na moment. Wersow świetnie łączy obowiązki rodzicielskie z życiem zawodowym, dzięki czemu co chwila słyszymy o jej kolejnych sukcesach. Niedawno na rynku pojawiła się płyta Weroniki - "Wersow Store", a lada moment startuje jej trasa koncertowa. Teraz znów dowiedzieliśmy się o kolejnym ważnym zawodowym wydarzeniu w życiu Wersow. Jak się okazało, jej piosenka pojawiła się w filmie "Piep*zyć Mickiewicza", którego uroczysta premiera miała miejsce w miniony poniedziałek.

Zobacz także: Wersow przekazała radosną nowinę. Trudno uwierzyć, że to się dzieje

Wersow podzieliła się tymi radosnymi wieściami na swoim InstaStories.

Zabieram Was ze sobą na premierę filmu, w którym jest moja piosenka ,,jak to jest''

Zabieram Was ze sobą na premierę filmu, w którym jest moja piosenka ,,jak to jest''

Zobacz także: Wersow i Friz o łączeniu kariery z rodzicielstwem i pomocy dziadków: "Nie chcą nam oddać..."

Podczas tak ważnego dla Wersow wydarzenia oczywiście nie mogło zabraknąć jej ukochanego Friza. Para podzieliła się wspólnymi kadrami z premiery filmu na InstaStories, a szczęśliwa Wersow dodała:

My już świeżo po premierze, ja jestem zachwycona! Bardzo się cieszę, że moja piosenka ,,jak to jest'', trafiła właśnie do tego filmu. Zapraszam Was do kin. Dajcie znać, jak Wam się podoba

- dodała Weronika Sowa