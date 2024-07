Od kilku tygodni mówi się o rozstaniu Anji Rubik z mężem Sashą Knezevicem. Pojawiły się plotki, że para jest już w trakcie sprawy rozwodowej, ale bliscy Anji szybko zdementowali te informacje i podkreślili, że para wprawdzie przeżywa kryzys, ale nie myśli jeszcze o rozstaniu. Po raz pierwszy sprawę rozwodu skomentował tata Anji, Andrzej Rubik.

Ostatnio pojawiły się informacje, że para przygotowuje się już do wojny o majątek, a kością niezgody jest ich wspólny magazyn “25”, o który już zaczęli się rzekomo kłócić. Co na to tata modelki?

“To wszystko bzdury. Oni wciąż są blisko. Sasha zadzwonił do mnie ostatnio, żeby złożyć życzenia urodzinowe. I powiedział, że byli razem na kolacji. Oni wciąż się przyjaźnią. A co do magazynu to w momencie jego założenia, wszystko zostało dokładnie rozpisane i określone, kto ile ma udziałów. Więc nie ma o co walczyć. Zrobili sobie przerwę. To jedyna prawda. Reszta informacji, która pojawiła się w mediach to kłamstwa”, dodał tata Anji.