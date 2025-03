Agata i Piotr Rubikowie, znani polscy artyści mieszkający obecnie w Miami, stali się ofiarami skandalicznej sytuacji. Kobieta, której tożsamość nie została ujawniona, nagrała ich prywatną posesję bez pozwolenia. Nagranie trafiło do mediów społecznościowych, a autorka materiału oznaczyła na nim profil Piotra Rubika oraz wskazała lokalizację ich miejsca zamieszkania.

Tego rodzaju działanie spotkało się z natychmiastową reakcją Agaty Rubik, która publicznie potępiła autorkę filmu. Celebrytka podkreśliła, że takie zachowanie jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale także może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Agata Rubik nie kryła oburzenia, gdy dowiedziała się o publikacji nagrania. W swoich mediach społecznościowych nazwała ten czyn „niezbyt mądrym”, podkreślając, że takie działanie narusza prywatność i może zagrażać bezpieczeństwu jej rodziny.

Rubikowie zdecydowali się na przeprowadzkę do Miami, by prowadzić spokojniejsze życie z dala od medialnego szumu. Opublikowanie nagrania z lokalizacją ich domu wzbudziło w nich obawy o bezpieczeństwo swoich córek oraz prywatność całej rodziny.

Po pierwsze, jest to, uważam, niezbyt mądre i nie powinna tak robić. A po drugie, zastanawiam się, o co jej chodziło z tym oznaczeniem. Myślała, że może „zrepostujemy”, żeby tak jeszcze więcej osób wiedziało, gdzie mieszkamy? Jak mieszkamy? Nie wiem, przyjeżdżali przy okazji wizyty w Miami? Nie kumam, naprawdę. Uważam, że to jest nie w porządku. Nie podoba mi się takie zachowanie

– przekazała na Instagramie.