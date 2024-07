Renata Kaczoruk jest gwiazdą majowego wydania magazynu Ewy Chodakowskiej Be Active. W rozmowie z miesięcznikiem dziewczyna Kuby Wojewódzkiego zdradziła, jak o siebie dba i czy stosuje jakieś diety. Okazuje się, że nie musi, wystarczy tylko zdrowa żywność.

Renata Kaczoruk od kilkunastu miesięcy ćwiczy razem z Ewą Chodakowską. Jeździ na jej obozy, a więc nic dziwnego, że zagościła na okładce jej magazynu. W wywiadzie zdradziła, jak o siebie dba. Są to m.in. regularne ćwiczenia, które wzmacniają jej kręgosłup i sprawiają, że czuje się świetnie i ma dużo energii:

Ćwiczę po to, by mieć ładną postawę i piękne ciało. Po to, by mieć zdrowy kręgosłup, a mój jest długi i potrzebuje wsparcia. Dla przyjemności, dobrego samopoczucia i dla energii, która po treningu utrzymuje się cały dzień. Kiedyś trenowałam samodzielnie i dużo czasu poświęcałam na jogę i pilates, zresztą do dzisiaj je lubię. Potem ćwiczyłam również z trenerem osobistym, a teraz robię to pod okiem Ewy Chodakowskiej i wykonuję ćwiczenia, jakich do tej pory nie znałam. Dla mnie interwały to nowość. Wykonuję też ćwiczenia siłowe, z których część nie jest dla mnie nowością, a niektóre są absolutnym wyzwanie. Planuję trenować z Ewą trzy razy w tygodniu - mówi Renata Kaczoruk.