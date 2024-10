Kamila Boś co prawda nie znalazła miłości w 8. edycji "Rolnik szuka żony", jednak dzięki udziałowi w programie udało jej się zdobyć sporą popularność i podbić serca tysięcy widzów, którzy do dziś z chęcią obserwują jej losy. Rolniczka z powodzeniem prowadzi konto na Instagramie, które śledzi blisko 190 tys. internautów! To właśnie w tym miejscu uczestniczka "Rolnika" chętnie pokazuje nie tylko swoją pracę na gospodarstwie, ale także swoje piękne zdjęcia, które przykuwają uwagę wszystkich.

Internauci z podziwem patrzą na doskonałe stylizacje Kamili, a także na jej zjawiskową figurę! Jak zatem rolniczka dba o swoją formę?

"Rolnik szuka żony": Jak Kamila dba o swoją sylwetkę?

Ostatnio mieliśmy okazję gościć na gospodarstwie Kamili Boś z "Rolnik szuka żony". Rolniczka nie tylko oprowadziła nas po swoich włościach, ale także opowiedziała nam co nieco o swoim życiu po programie. Nie mogło też zabraknąć tematu jej fantastycznej formy! Kamila Boś przed naszą kamerą nie ukrywała, że uwielbia dbać o siebie i swoją sylwetkę.

Lubię dbać o siebie, lubię dobrze wyglądać. Ja mam tak, że przytyję dwa kilogramy i ja to czuję i się źle czuję - przyznała wprost Kamila Boś

Jaki jest zatem jej sekret idealnej figury? Jak pracuje nad formą? Szczegóły w naszym materiale wideo powyżej! A cały wywiad z Kamilą Boś z "Rolnik szuka żony" możecie znaleźć na naszym kanale Youtube. Szczegóły poniżej!

