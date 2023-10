Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories pokazała, jak dba o swoją figurę. Okazuje się, że była uczestniczka hitu Telewizyjnej Jedynki znalazła sposób na połączenie przyjemnego z pożytecznym. Tylko spójrzcie, co robi rolniczka, żeby zachwycać szczupłą sylwetką.

Tak Małgorzata z "Rolnik szuka żony" dba o figurę

Małgorzata Borysewicz to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych uczestniczek hitu TVP. Dzięki programowi "Rolnik szuka żony" nie tylko poznała swojego męża, ale również zdobyła ogromną sympatię widzów, którzy dziś mogą śledzić jej losy za pośrednictwem Instagrama. Małgorzata Borysewicz jest mamą dwójki dzieci, ale już dawno wróciła do formy po ostatniej ciąży. Teraz rolniczka pokazała swoim fanom, co robi żeby mieć szczupłą sylwetkę. Okazuje się, że Małgorzata Borysewicz zdecydowała się na... bieganie.

Bieganie nie kosztuje wiele, wsuwasz buty i lecisz. Oglądasz to, co rośnie dookoła, podziwiasz okolicę. Zabierasz pieska w teren i relaksujesz się łącząc przyjemne z pożytecznym- napisała podczas relacji w sieci.

Małgorzata Borysewicz zaprezentowała przy okazji swoją figurę. Krótkie legginsy i dopasowany top podkreśliły wysportowaną figurę byłej uczestniczki "Rolnik szuka żony". Warto przypomnieć, że po narodzinach drugiego dziecka Małgosia wzięła się za ostre treningi, dzięki którym szybko wróciła do formy sprzed ciąży. Jak widać, pomimo wielu obowiązków teraz dalej dba o swój wygląd.

Oglądaliście czwartą edycję "Rolnik szuka żony" z udziałem rolniczki i dziś śledzicie jej losy? Przypominamy, że ostatnio Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" poruszyła wyznaniem o trzecim dziecku.