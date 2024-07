Kuba Wojewódzki pochwalił się na Facebooku okładką z Renatą Kaczoruk. Modelka wystąpiła w sesji do magazynu "Be active", którego redaktor naczelną jest Ewa Chodakowska.

Reklama

Okładka pisma już wczoraj pojawiła się na profilu znanej trenerki i wzbudziła niemałe zainteresowanie! Kuba Wojewódzki najwyraźniej jest dumny z sukcesu swojej ukochanej i postanowił pokazać swoim fanom okładkę z wybranką serca. Nie obyło się jednak bez małej prowokacji...

Renata Kaczoruk na okładce "Be active"

Renata Kaczoruk już od jakiegoś czas stale trenuje pod okiem Ewy Chodakowskiej. Zdjęcia ze wspólnych spotkań treningowych obu pań pojawiają regularnie pojawiają się w sieci. Znana trenerka za każdym razem podkreśla, że modelka wcale nie musi być chuda i wygłodzona. Wręcz przeciwnie - może być szczupła, zdrowa i wysportowana, patrz Renata Kaczoruk.

Zażyłość pomiędzy panami poszła tak daleko, że Ewa postanowiła zaprosić Renatę do sesji okładkowej. I trzeba przyznać, okładka powala! Kuba Wojewódzki, chyba także mocno zadowolony z efektów tej współpracy, udostępnił post Ewy Chodakowskiej na swoim profilu. We wpisie dodał kilka słów od siebie. Szczerze przyznał, że on sam raczej stroni od aktywności fizycznej oraz... "zachęcił" swoich fanów do hejtowania okładki z Renatą Kaczoruk!

Czytam, podziwiam, nie ćwiczę. a teraz trzy, cztery, czas na hejt !!! k.

Prowokacja Kuby chyba się nie udała, ponieważ pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Fani dziennikarza zachwycają się figurą i urodą Renaty. Co więcej, poza niewątpliwymi walorami zewnętrznymi, dostrzegają także inteligencję dziewczyny Wojewódzkiego. Cytujemy w oryginale:

Zobacz także

Szkoda, że ludzie postrzegają tą Panią, jako pustą lale bez rozumu, lecącą na kasę, i żyjąca z fotek swoich nóg - bo tak najczęściej opisywana jest na kolorowych stronach. Pani Renata jest bardzo inteligentną kobietą, mającą odwagę wyrażać swoje przekonania, a poza tym wygląda przepięknie! Brawo Pani Renato! Masz cudowną dziewczynę. Piękna i mądra. Czemu hejt? Tak właśnie powinna wyglądać modelka, a nie jak wieszak. Nie będę hejtował, nie mam powodu. Wszak wie Pan, że bardzo Pana cenię, Panią Renatę polubiłem. Piękna, inteligentna kobieta. Renata to super babka! Kuba, ale z Ciebie szczęściarz.

Wielbiciele Kuby Wojewódzkiego zachwycili się jego dziewczyną, a krytykę skierowali w stronę... samego dziennikarza! Kubie dostało się za brak aktywności fizycznej!

A dlaczego nie ćwiczysz? Może warto nabrać trochę mięśni, żeby nie być słabszym od swej ukochanej i móc ją obronić w razie potrzeby.

My dołączamy się tej opinii. Kuba, bierz się za siebie! ;) Randki na siłowni też mogą być fajne!

Zobacz też: Renata Kaczoruk pierwszy raz o zaręczynach z Kubą Wojewódzkim.

Renata Kaczoruk na okładce magazynu "Be active".

Kuba Wojewódzki pochwalił się sukcesem swojej dziewczyny na Facebooku.

Reklama

Kuba i Renata tworzą udaną parę?