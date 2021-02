Dominika Ostałowska od kilku lat walczy o szczupłą sylwetkę. Jaki sposób na odchudzanie stosuje aktorka "M jak miłość"? 

Dominika Ostałowska pracuje w zawodzie od 25 lat. Wielką popularność przyniosła jej rola Marty w "M jak miłość". Charakterna i sceptyczna pani sędzia zyskała wielką sympatię widzów, późniejsze kontrowersje związane z życiem uczuciowym aktorki i jej związkiem z reżyserem serialu zwróciły zaś uwagę wszystkich mediów. Nic więc dziwnego, że nagła zmiana wizerunku aktorki zaskoczyła wszystkich. Dominika Ostałowska zaczęła mieć kłopoty z dodatkowymi kilogramami. Rozpoczęła dietę, chwilę później chwaliła się 10-kilogramowym spadkiem wagi. Jak to osiągnęła?

Dominika Ostałowska - sposoby na odchudzanie

Dominika Ostałowska postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i wrócić do dawnej sylwetki. Na tę decyzję wpłynęły przede wszystkim kwestie zdrowotne. Aktorka wspominała, że w pierwszej kolejności jej czujność wzbudził lekarz, który zauważył, że gwiazda ma problemy z sercem, nie wynikały one jednak z nadwagi, tylko jak tłumaczyła Dominika, z nadmiernej wrażliwości i przesadnego przeżywania emocji.

Aktorka postanowiła więc zadbać o siebie. Jak wielokrotnie powtarzała, jej problemy z wagą wynikały z nieregularnego trybu życia, czasem wcale nie jadła za dużo, tylko wręcz przeciwnie, praktycznie nic...

Kiedyś potrafiłam nie jeść całe dnie, ale to spowalnia metabolizm i nie jest szczególnie korzystne. Dbałość o przynajmniej 3 posiłki okazała się dla mnie bardzo ważna. Im więcej regularnie jej, tym jestem szczuplejsza. Jestem w tej chwili głównie na mięsie i warzywach - mówiła w rozmowie z "Pudelkiem.pl".

Dzięki zmianie nawyków gwiazda schudła 10 kilo. Niedługo jednak potem wróciła do starego stylu życia i musiała mierzyć się z efektem jojo. Na szczęście aktorka znalazła na to sposób. Dominika Ostałowska przyznała, że dużo pomaga jej dieta pudełkowa, otrzymuje w ten sposób pięć zbilansowanych posiłków i dzięki temu może jeść regularnie i zdrowo:

Pierwsze efekty już są. Czuję się lżejsza i mam więcej energii do życia i do pracy, poprawił mi się wygląd skóry. Przestałam czuć się osłabiona. Z dnia na dzień jest coraz lepiej - mówiła w 2019 roku w "Życiu na gorąco"

Co jeszcze pomaga Dominice Ostałowskiej osiągnąć upragnioną sylwetkę? Z pewnością jest to jej syn, dla którego gwiazda wciąż ma motywację, by walczyć o siebie i przede wszystkim swoje zdrowie:

Dla niego warto być w formie - wyjaśnia Dominika. Jeszcze trochę przed nami i chciałabym mu towarzyszyć, a nie być ciężarem. Dzieci są świetnym motorem do działania i w jakimś stopniu nas odmładzają - mówiła w rozmowie z "Faktem"

Dominika Ostałowska potwierdziła jedynie znane już prawdy, jakimi rządzi się skuteczna dieta, czyli regularność spożywanych posiłków i sport. Wiedzieliście, jak bardzo zmieniła się gwiazda?

Dla Dominiki Ostałowskiej ogromnym wsparciem jest jej syn Hubert. Chłopiec podobnie jak mama odnalazł wielką pasję w aktorstwie.

Tak Dominika Ostałowska wyglądała lata temu.

Dominika Ostałowska w wywiadach mówiła o swojej walce nie tylko o lepszą sylwetkę, ale przede wszystkim zdrowie!