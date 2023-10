Renata Kaczoruk w rozmowie z reporterką Party.pl opowiedziała o walce z depresją. Modelka, która zdobyła ogromną popularność dzięki udziałowi w "Azja Express" zdecydowała się wziąć udział w kolejnym programie TVN. Tym razem Renata Kaczoruk jest jedną z uczestniczek "Przez Atlantyk", w którym osoby ze świata show-biznesu przepływają łodzią Ocean Atlantycki. Podczas konferencji prasowej promującej nowe show udało nam się porozmawiać z Renatą Kaczoruk. Modelka opowiedziała nam, dlaczego jeszcze przed udziałem w programie zniknęła z życia publicznego.

Okazuje się, że Renata Kaczoruk walczyła z depresją.

- To był czas na jakąś transformację, świadomie podjęty. Ja nie chciałam w tym kamer i na pewno bardzo dużo mi to dało. To nie był łatwy czas, przeszłam okres w którym silnie odczuwałam zaburzenia lękowe i depresję jednocześnie- wyznała Renata Kaczoruk.