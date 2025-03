16. edycja "Tańca z Gwiazdami" nabiera tempa i dostarcza widzom ogromnych emocji. W ostatnim odcinku show po raz pierwszy doszło do eliminacji - z programem pożegnali się Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova, co wywołało spore rozczarowanie wśród ich fanów. Tymczasem Jacek Jeschke i Maria Jeleniewska przed naszą kamerą zdradzili, co czeka ich w kolejnym odcinku. Jakie wyzwanie przed nimi stoi? Tego dowiecie się już z naszego wideo!

Jeschke i Jeleniewska o kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke nie zwalniają tempa i już przygotowują się do kolejnego występu na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”. Przed naszą kamerą zdradzili, czego widzowie mogą spodziewać się w nadchodzącym odcinku. Po świetnym występie i wysokiej ocenie za cha-cha-cha, Marysia i Jacek stoją przed nowym wyzwaniem. Tym razem choreografia będzie zupełnie inna i wymaga od nich nowego podejścia. Jeschke w rozmowie z nami przyznał, że to właśnie Jeleniewska wprowadzała do ich poprzednich układów elementy TikToka.

Marysia, zrób coś ten, może TikTok, może coś tam. I w pierwszym to wyszło, i już w drugim Marysia sama zaczęła wymyślać i tworzyć coś po swojemu - zdradził.

Jednak w kolejnym odcinku sytuacja się zmieni.

Nie ma żadnego trendu do tej piosenki - dodała Jeleniewska, podkreślając, że tym razem nie uda im się przemycić tiktokowych ruchów.

A co jeszcze nam zdradzili? Tego dowiecie się, oglądając nasze wideo!

