Anna Dereszowska od lat uznawana jest za jedną z najbardziej efektownych gwiazd polskiego kina. Piękna aktorka wyznała ostatnio, czemu zawdzięcza swój olśniewający wygląd.

- Dbanie o siebie to nie tylko stanie przed lustrem - czytamy w "Twoim imperium". - To także spacery, bieganie i basen. Sport to długoterminowa inwestycja w urodę. Oczywiście chodzę do fryzjera i kosmetyczki, ale na co dzień, nie ukrywam, brak mi czasu na takie przyjemności. Natomiast jeśli muszę wybrać między kosmetyczką i wyjściem na basen lub na rower z córką, zawsze wybieram to drugie.

Warto się zastosować!

