Dawid Kwiatkowski w rozmowie z Party.pl skomentował ślubne plany swojego brata. Zaledwie kilka dni temu Michał Kwiatkowski poinformował swoich fanów na Facebooku, że razem ze swoim partnerem wyznaczyli już datę ceremonii! Para, która poznała się półtora roku temu, planuje zorganizować swój ślub we Francji. Co o decyzji Michała Kwiatkowskiego i Maxima powiedział nam Dawid Kwiatkowski?

Bardzo się cieszę, dlatego że widzę jaki on jest szczęśliwy, widzę jak on bardzo stresuje się tym organizowaniem wesela. Jakby tylko on powinien przejmować się tym ślubem, ja mogę tylko i wyłącznie trzymać za niego kciuki - przyznał Dawid Kwiatkowski. Ja znam datę, wy pewnie nie, ale ja znam datę, mam już kupione loty, więc trzymam za niego kciuki. Za niego i za Maxima dlatego, że widzę jacy są szczęśliwi, a to jest chyba najważniejsze.