Kornelia i Marek z 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzięli ślub kościelny. Fani cieszą się ich szczęściem i chętnie komentują ślubne nagrania, które pojawiają się w sieci. Radością pary cieszy się także Krzysztof z tej samej edycji. Nagle zdecydował się na wymowny komentarz pod ich weselnym filmem.

Wyznanie Krzysztofa po ślubie Kornelii i Marka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

W końcu się wydarzyło! Na ten dzień czekali nie tylko Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którzy wzięli ślub ale także ich fani. Nie szczędzą im gratulacji i komplementów, że są idealnym przykładem na to, że prawdziwa miłość istnieje. Na taki komentarz pokusiła się m. in. Agnieszka Kempista, która bierze udział w aktualnej edycji ślubnego eksperymentu, ale także Krzysztof z tej samej edycji, co para młoda:

Ponowne gratulacje - napisał.

Ty następny - zaczepił go internauta.

Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowił wdać się w dyskusję i odpowiedział internaucie, który trzyma kciuki za jego życie miłosne:

Tak myślisz? Los bywa nieprzewidywalny, zobaczymy, co przyniesie.

Kornelia i Marek zdecydowanie są ulubieńcami widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Przez ostatnie miesiące z radością obserwowali ich przygotowania do wielkiego dnia. Wielu z nich uważa, że są przykładem relacji idealnej:

Marek przy Korneli przystojniejszy z każdym dniem

To samo pomyślałam.

Jak właściwa kobieta pozna właściwego faceta to ciągną się w górę na każdej płaszczyźnie i to jest świetny przykład takiej relacji - komentowali fani.

Mamy nadzieję, że trzy pary, które aktualnie biorą udział w nowej edycji ślubnego show, również będą mogły cieszyć się taką miłością, jaką odnaleźli Kornelia i Marek.

