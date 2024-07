Michał Kwiatkowski, wokalista i brat Dawida Kwiatkowskiego, bierze ślub (zobacz: Przygotowania do ślubu krok po kroku)! Muzyk na swoim Facebooku poinformował fanów, że ma już wyznaczoną datę ceremonii. Wraz ze swoim chłopakiem, Maximem, są bardzo szczęśliwi. A my znamy już pierwsze szczegóły ceremonii!

Michał Kwiatkowski i Maxim Assenza są parą od półtora roku. Poznali się w klubie. To Michał zrobił pierwszy krok:

Poznaliśmy się w klubie. Zobaczyłem ten piękny uśmiech, spojrzenie i... wiedziałem, że muszę go mieć. Zrobiłem coś, na co nigdy wcześniej bym się nie zdobył. Po prostu podszedłem do Maxima i powiedziałem, że mi się podoba. Byłem z siebie dumny, bo w czasach internetu oraz aplikacji randkowych niewiele osób stać na taki gest - mówił Kwiatkowski w rozmowie z Galą.