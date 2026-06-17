Pierwsza polska edycja programu "Love Is Blind” jest już za nami. Widzowie zdążyli poznać historie uczestników, emocjonować się ich zaręczynami, a także przekonać się, którym parom udało się przetrwać próbę życia poza kamerami. Jedną z najbardziej komentowanych par tworzyli Julita i Jacek. Uczestniczka jest mamą nastoletniego już syna, który nie ukrywał swoich obaw związanych z jej udziałem w eksperymencie i otwarcie przyznał, że nie chciał, aby ponownie wychodziła za mąż. Mimo to kobieta postanowiła dać miłości szansę i związała się z Jackiem. Choć ich relacja zakończyła się rozstaniem, uczestnik wciąż pozostaje na językach fanów programu.

Jacek z "Love is Blind: Polska" o dzieciach. Planuje powiększenie rodziny?

Nie tak dawno Jacek z "Love is Blind: Polska" wspomniał o braku uczuć do Julity. Teraz uczestnik opublikował krótkie nagranie na InstaStories, w którym opowiedział o tym, co u niego słychać. Gwiazdor miłosnego hitu Netflixa wyjawił, że po niedawnej publikacji rolki o organizacji czasu, w mediach społecznościowych nie zabrakło komentarzy na jego temat. Jedna z internautek nawiązała do potomstwa. Uczestnik programu "Love is Blind: Polska" postanowił odpowiedzieć na jej słowa.

Ostatnio wrzuciłem jakąś tam rolkę, że muszę sobie organizować czas i niewiele go mam. No ogólnie rzecz biorąc, tam w komentarzach widziałem, że no słabo, że jak nie mam dzieci, to muszę jeszcze organizować czas, to to wielki wyczyn, więc tak, żeby to był większy wyczyn niż ostatnio, to sobie dorzuciłem kolejną aktywność powiedział Jacek na InstaStories.

Uczestnik formatu nawiązał do posiadania dzieci w przyszłości.

I tak, i dzisiaj mam pierwsze zajęcia z tej aktywności, żeby nie było nudno, więc zanim, zanim sobie zrobię dzieci, to sobie będę dorzucał aktywności, żeby czasem nie było, że jestem jakiś tam leniwy skwitował.

Jacek z "Love is Blind: Polska" o ukochanym Julity. "Chciałbym, żeby istniał"

Podczas odcinka Reunion Julita opowiadała o tym, że jest szczęśliwie zakochana. Wychwala partnera Konrada, a po emisji formatu w mediach zaczęły pojawiać się głosy internautów. Wiele osób nie dowierzało, że jej partner naprawdę istnieje. Do całej sprawy odniósł się Jacek. Podzielił obawy internautów?

Słuchajcie, w Boga nie wierzę, ale to nie oznacza, że nie istnieje, więc nie wiem, czy moja wiara ma coś do tego. Chciałbym, żeby istniał ten Konrad Julity. Jeśli to ma coś zmienić, ale nie wiem, nie widziałem go, więc ciężko mi powiedzieć. Trzymam kciuki, żeby istniał i żeby byli szczęśliwi mówił na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

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