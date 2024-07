Jeden z najbardziej popularnych polskich satyryków, Marcin Daniec, niedawno ożenił się po raz drugi. Było to zaskakujące, ponieważ po rozpadzie pierwszego małżeństwa długo deklarował, że już nigdy nie będzie się chciał wiązać na stałe. Co go zmieniło? Być może to, że już wie, jak dogodzić kobiecie!



- Jestem facetem, który wie, że dobry ciuch, cotygodniowy fryzjer, cotygodniowe pazury pomagają kobiecie - cytuje Dańca "Na żywo".

Tylko pozazdrościć tak przydatnej wiedzy.

(ac)