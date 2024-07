Sylwia Majdan od czasu rozwodu z Radosławem Majdanem nie zmieniła nazwiska. Projektantka od lat nadal posługuje się nazwiskiem swojego byłego męża i nie widzi powodu, by to zmienić. Uważa, że o jej powodzeniu w branży modowej nie decyduje znane nazwisko, lecz talent i ciężka praca. Budując swoją markę jako projektantka, nie chce zrezygnować z tego, co już udało jej się osiągnąć. Jej kariera się rozwija, a w jej salonie bywają m.in. Natalia Siwiec i Anna Popek.

Projektantka udzieliła wywiadu portalowi newseria.pl, w którym zdradziła, dlaczego nazwisko byłego męża jej nie przeszkadza.

Sylwia Majdan podkreśliła, że wszystkie dyplomy ze studiów ma właśnie na nazwisko Majdan. Wiele jej osiągnięć też jest nierozerwalnie związanych z nazwiskiem byłego męża. Ponadto projektantka nie ukrywa, że z Radosławem Majdanem wciąż łączą ich przyjacielskie relacje, zatem nie widzi powodu, by na próbować na siłę odciąć się od byłego małżonka. Projektantka jakiś czas temu zapewniała jednak, że Małgorzata Rozenek nie ma żadnych powodów do zazdrości.

Sylwia Majdan z byłym mężem Radosławem Majdanem

Radosław Majdan z obecną partnerką - Małgorzatą Rozenek