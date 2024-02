Chociaż Kasia Cichopek i Marcin Hakiel spędzili ze sobą wiele lat, dziś są dla siebie niemal jak obcy ludzie i jedynym, co ich łączy, są dzieci. Sam tancerz jednak niejednokrotnie podkreślał, że obecnie nie ma z byłą żoną żadnego kontaktu. Czy mimo to aktorka zagląda na profil ex, a nawet postanowiła się nim zainspirować?

Reklama

Kasia Cichopek zainspirowała się Marcinem Hakielem?

Mimo że Kasia Cichopek od lat brylowała na pierwszych stronach kolorowej prasy, co zawdzięczała głównie roli Kingi w "M jak miłość", po rozwodzie z Marcinem Hakielem zainteresowanie tą dwójką diametralnie wzrosło i nie przemija do dziś. Nie da się ukryć, że jeszcze kilka miesięcy temu to sam tancerz stale dolewał oliwy do ognia, opowiadając na forum publicznym o szokujących kulisach rozpadu małżeństwa.

Kasia z kolei konsekwentnie unikała wypowiedzi i milczała nawet w najbardziej kryzysowych momentach. Dziś każde z nich układa sobie życie u boku nowych partnerów, ale mimo to internauci wciąż bacznie przyglądają się ich życiu.

Marcin Hakiel, Katarzyna Cichopek

Zobacz także: Znamy plany Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Siostra prezentera się wygadała

Hakielowi z powrotem myślami do małżeństwa zapewne nie jest teraz po drodze, bo w końcu szykuje się do startu tanecznego show Polsatu. Ostatnio nawet Marcin wspominał "TzG" z Katarzyną Skrzynecką, udostępniając w sieci archiwalne nagranie z 2005 roku. Czyżby filmik nie umknął uwadze nawet Kasi Cichopek, a wręcz i ją zainspirował do wspominek?

Zobacz także

Zaledwie kilka godzin po byłym mężu, również na profilu aktorki pojawił się archiwalny kadr - w tym przypadku było to jednak zdjęcie z programu "Bezludna wyspa", w którym to gwiazdy i osobowości świata artystycznego opowiadały o swoim dzieciństwie, dojrzewaniu, rodzinie, przyjaźni, a także o zawodzie, który dał im popularność.

Na fotce, obok Kasi Cichopek, jest jeszcze Anna Mucha i Agnieszka Warchulska. Co ciekawe, jak podkreśliła aktorka, kadr pochodzi z 2005 roku, czyli dokładnie z tego samego czasu, z którego pochodził filmik udostępniony przez tancerza!

Reklama

Myślicie, że to przypadek?

Kasia Cichopek wspomina program "Bezludna wyspa" Instagram@katarzynacichopek

Marcin Hakiel, Katarzyna Cichopek