Sylwia Grzeszczak ten rok ma niezwykle intensywny i co i rusz zaskakuje fanów nowymi hitami. Mimo napiętego grafiku piosenkarka znajduje czas dla swoich bliskich i właśnie za pomocą mediów społecznościowych pochwaliła się niespodzianką, jaką dla niej przygotowali. W tym wyjątkowym dni nie mogło również zabraknąć jej ukochanego. Tym razem piosenkarka zrobiła wyjątek i po raz pierwszy publicznie oznaczyła go na zdjęciu! Już się nie ukrywają?

Sylwia Grzeszczak pochwaliła się niespodzianką od najbliższych. Nie zabrakło ukochanego

Od czasu rozstania z Liberem, Sylwia Grzeszczak, nieustannie jest w centrum uwagi. Fani początkowo nie mogli uwierzyć w to, że ich małżeństwo to już przeszłość bowiem ex partnerzy byli ze sobą kilkanaście lat i uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie. Para, choć się rozstała, zapowiedziała, że nadal łączą ich przyjacielskie stosunki, w końcu mają wspólną córkę Bognę. Marcin Piotrowski Liber pomagał nawet Sylwii Grzeszczak w pracy nad nowymi utworami takimi jak "Motyle", czy "Och i Ach" które z miejsca podbiły listy przebojów. W czerwcu paparazzi przyłapali Libera u boku nowej miłości.

Przytulali się i nie zważając na otoczenie, namiętnie całowali. Widać, że na tym etapie związku nie potrafią jeszcze utrzymać rąk z dala od siebie. Zachowywali się w taki sposób, jak robią to zakochani. To nie może być tylko przyjaźń. Przyjaźń zaczęła się już dawno temu - zdradził wówczas informator portalu 'Świat Gwiazd'.

Fani wówczas zaczęli się zastanawiać czy i serce Sylwii Grzeszczak jest zajęte. Choć piosenkarka wymownie milczała w tym temacie, szybko wyszło na jaw, że ma nowego ukochanego! "Pudelkowi" udało się ustalić, że obiektem westchnień Sylwii Grzeszczak jest niejaki Maciej Buzala - były partner Blanki Lipińskiej.

Sylwia i Maciej spotykają się od niespełna pół roku. Na razie chcą zachować swój związek w tajemnicy, ale uważni obserwatorzy mogli zauważyć, że komentują sobie zdjęcia, pojawiają się w tych samych miejscach, ale nie oznaczają się nawzajem. Sylwia odnalazła u jego boku szczęście po rozstaniu z Liberem - zdradził informator 'Pudelka'.

Sylwia i Maciej niedawno nawet mieli zostać przyłapani na czułościach i coraz śmielej wrzucają do sieci wymowne kadry. Piosenkarka postanowiła teraz pójść o krok dalej i po raz pierwszy oznaczyła ukochanego w swojej relacji na Instagramie.

Tyle pięknych gestów, słów, a to wszystko w dniu imienin. Wpadła wiara na chatę i zrobili niespodziankę. Kocham tooo - napisała Grzeszczak, publikując zdjęcie w którym oznaczyła ukochanego i dwójkę przyjaciół.

Myślicie, że zakochani niedługo wrzucą do sieci wspólne zdjęcie i przestaną się ukrywać?

