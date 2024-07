Iga Lis wyróżniona przez portal Models.com! Córka Tomasza Lisa i Kingi Rusin stawia swoje pierwsze kroki w modelingu, teraz ma szansę na światową karierę! Powtórzy sukces Anji Rubik?

Iga Lis zrobi karierę jako modelka?

Śliczna córka znanych dziennikarzy od dawna marzy o karierze modelki. I wszystko wskazuje na to, że jej marzenie się spełni! Choć Iga ma już na swoim koncie pierwsze doświadczenia w pracy modelki, ale dopiero teraz można mówić o jej szansie na międzynarodową karierę! Jak dowiedziała się redakcja Party.pl, Iga Lisa została wyróżniona i wybrana spośród tysięcy dziewczyn na całym świecie i trafiła do działu „New Faces” w prestiżowym portalu Models.com. To organizacja, która wyznacza trendy w świecie modelingu! Od ich oceny zależy, jak potoczą się kariery wielu modeli i to oni co roku wybierają najlepszą modelkę na świecie. Znalezienie się na tej stronie jest sukcesem i wyróżnieniem dla młodziutkiej Igi. Teraz dziewczyna ma duże szanse zaistnieć na światowym rynku mody.

Jak do tej pory Iga Lis była podopieczną agencji modelek Model Plus, która reprezentuje m.in. Magdalenę Frąckowiak, Małgosię Belę oraz dziewczynę Kuby Wojewódzkiego, Renatę Kaczoruk. Iga ma na swoim koncie m.in. udział w pokazie mody polskiego projektanta Łukasza Jemioła czy reprezentowanie marki biżuterii Makobelle. Czy teraz jej kariera nabierze tempa? Będziemy trzymać kciuki!

Iga Lis trafiła na strony Models.com

Iga od dawna marzy o karierze modelki

Czy uda jej się zrobić wielką karierę w świecie modelingu?

Iga Lis na spacerze z ojcem Tomaszem Lisem

Iga Lis z mamą Kingą Rusin na wycieczce rowerowej

Iga Lis na pokazie Łukasza Jemioła