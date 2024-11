Iga Świątek odniosła wielki sukces w tenisie, co budzi ogromny podziw nie tylko w oczach Polaków, ale i ludzi z całego świata. Do tej pory wzięła udział w najsłynniejszych turniejach, pokazując niezwykły talent. Kulisami swojej ciężkiej pracy Iga chętnie dzieli się na Instagramie. Tym razem na jej profil trafił szczególny wpis, który wywołał szereg emocji wśród obserwatorów. "Zawsze będę z Tobą, niezależnie od pozycji... obyś była szczęśliwa i spełniona - to najważniejsze" - możemy przeczytać.

Poruszył mnie pożegnalny wpis Igi Świątek

Iga Świątek, liderka światowego rankingu WTA, ogłosiła zakończenie sezonu 2024! W szczerym i osobistym komunikacie, zamieszczonym na Instagramie, wyraziła ogromną wdzięczność dla swojego zespołu oraz fanów, którzy wspierali ją przez cały rok. Podkreśliła również, jak wiele pracy i wysiłku kosztowały ją przygotowania do tegorocznych turniejów.

Dziękuję za ten sezon. Przede wszystkim sobie i mojemu zespołowi, bo był to kolejny wspaniały rok. To sezon nie bycia suberbohaterką i akceptacji tego, mierzenia się z nowymi wyzwaniami, ciężkiej pracy, doceniania kamieni milowych i przekraczania kolejnych granic

Jednym z kluczowych punktów oświadczenia Igi Świątek była konieczność regeneracji po intensywnym sezonie. Tenisistka przyznała, że zarówno jej ciało, jak i umysł potrzebują teraz odpoczynku, aby móc przygotować się na kolejne wyzwania.

Przede wszystkim jednak kończę ten rok z ogromną satysfakcją i dumą ze swojej siły, wytrwałości i osiągnięć, które mówią więcej niż jakiekolwiek słowa. Czas odpocząć. Bardzo potrzebują tego moje ciało i moja głowa

Mimo zakończenia sezonu Iga Świątek nie zamierza zwalniać tempa. W swoim komunikacie wyraziła chęć dalszego rozwoju i przygotowań do kolejnych wyzwań sportowych w 2025 roku. Podziękowała również swoim kibicom za wyrozumiałość i wsparcie w tym szczególnym dla niej momencie.

Dziękuję każdej życzliwej osobie, która wspiera ten mój maraton. Widzimy się niebawem

Przy okazji 23-latka pokazała kadr z wakacji, a także ujęcia zachowane z całego sezonu. Internauci nie pozostali obojętni na wpis Igi Świątek. Okazali jej ogromne poparcie, a jak pokazały komentarze, nie zgodzili się z niektórymi jej słowami. Chodzi o fragment, w którym tenisistka przyznała, że "w tym sezonie nie była superbohaterką". Jej fani mają odmienne zdanie na ten temat, co wyraźnie jej zasygnalizowali.

Iga, jesteś dla siebie zbyt surowa! Tyle osiągnęłaś w tym roku, jesteś superbohaterką! Atomówki chętnie by cię przyjęły do swojego składu! Dziękuję za te wszystkie piękne emocje

Uwielbiam! Iguś, odpoczywaj, zawsze będę z Tobą... niezależnie od pozycji. Obyś była szczęśliwa i spełniona - to najważniejsze

Troszkę się nie zgadzam. Jesteś superbohaterką. To, że coś mogło się nie udać, nie odbiera Ci zwycięstw i woli walki. Był to piękny rok

My dziękujemy Tobie. Pokazałaś nam po raz kolejny, jak ważna jest walka o marzenia. Kochamy Cię

Nie możemy się doczekać, aż znów zobaczymy Igę Świątek na korcie. Życzymy też spokojnego odpoczynku!

