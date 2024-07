Iga Lis to młodsza córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa, która chciałaby związać swoją przyszłość z modelingiem. Szesnastolatka robi coraz częściej sesje zdjęciowe i jest twarzą Mokobelle Young. Nic dziwnego, jest piękną, wysoką blondynką.

Ostatnio Iga na Instagram wrzuca zdjęcia z wakacji, na których prezentuje swoją figurę. Trzeba przyznać, że ma wszystko, by zostać modelką.

Ale niektórych internautów zaniepokoiła szczupła sylwetka młodej modelki. Według nich Iga jest za chuda!

A wy, jak uważacie? Za chuda, czy w sam raz?

