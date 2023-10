Za nami Sziget Festival 2023 - muzyczny festiwal odbywający się od 1993 roku w Budapeszcie. Słyszycie o nim po raz pierwszy? Szybko musicie nadrobić zaległości, bowiem to właśnie tam możecie zobaczyć najciekawszych artystów z całego świata (także z Polski), jak i największe światowe gwiazdy. Kto w tym roku zawładnął scenami? Zobaczcie!

Sziget Festival 2023 - co działo się w tym roku?

Sziget Festival to obecnie jeden z największych muzycznych festiwali w Europie. Organizatorzy szacują, że w 2023 roku bawiło się na nim niemal pół miliona osób z całego świata. Nic dziwnego - to po prostu prawdziwe święto muzyki. W poprzednich latach na Sziget Festival zagrali tacy artyści jak Rihanna, Prince, Dua Lipa, Slash, Pink, Snoop Doog, Sia, Kendrick Lamar czy Lana Del Rey (moglibyśmy tak wymieniać bez końca). I jeśli ktoś powie, że na Sziget (z węgierskiego "wyspa") występują reprezentanci niemal każdego gatunku muzyki, to... potwierdzimy. Sami mieliśmy okazję to sprawdzić! Co więc działo się na kilkunastu (!) scenach w tym roku? Zobaczcie!

Widok na Sziget Festival w całej okazałości z lotu ptaka:

mat. prasowe Sziget Festival 2023

W Budapeszcie pojawiliśmy się na zaproszenie marek ibis (będącej częścią grupy ACCOR, światowej grupy hotelowej) i ALL, które łącząc siły podczas Sziget Festival 2023, wspierały artystów z całej Europy - tych już popularnych, jak i debiutujących, w ramach programy ibis MUSIC. Na scenie ibis x ALL Europe na Sziget Festival 2023 mieli okazję zaprezentować się muzycy z Holandii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Estonii czy Francji, ale również Polski. Nasz kraj reprezentował Baasch, producent, kompozytor i wokalista, słynący głównie z indie pop i synth-popu.

Jesteśmy dumni, że ibis MUSIC cieszy się dużą popularnością. Co roku wybieramy nowych artystów, aby zaprezentować swoje talenty. Od kilku lat podstawą naszej marki jest muzyka. Europe Stage by ibis x ALL staje się wizytówką festiwalu Sziget, dzięki swojej wyjątkowej ofercie. Kto szuka nowych muzycznych inspiracji i chce poszerzać swoje horyzonty, może zapoznać się z najlepszymi utworami artystów występujących na naszej scenie. Mogę zapewnić, że każdy miłośnik muzyki znajdzie coś dla siebie – mówiła na chwilę przed rozpoczęciem festiwalu Florence Liger-Tourres, VP Marketing Eco Brands, Accor Europe & North Africa.

Patrick Muennich

Party.pl

Party.pl

Na głównej scenie Sziget Festival 2023 mieliśmy zaś okazję zobaczyć występy takich gwiazd jak Lorde (która swoje show zaczęła od hitu "Royals"), Mumford & Sons, girl in red czy Caroline Polachek. Wisienką na torcie, a zarazem największą gwiazdą tegorocznej edycji była oczywiście Billie Eilish. Półmilionowa publiczność doczekała się oczywiście takich hitów jak "Bad Guy", "Lovely", "Happier Than Ever" czy piosenki z filmu Barbie" - "What was i made for". 21-letnia artystka z USA nie zawiodła!

Sziget Festival

mat. prasowe Sziget Festival

mat. prasowe Sziget Festival

Sziget Festival to oczywiście nie tylko doskonałe koncerty! Na miejscu nie brakuje świetnych food trucków z jedzeniem z całego świata, magicznych i kolorowych stref, w których można odpocząć, a nawet skorzystać z masażu! Są i cyrk, i diabelski młyn, ale również wartościowe panele dyskusyjne i punkt medyczny. Na każdym kroku zaś mogą Was znienacka zaskoczyć takie atrakcje, jak poniżej!

Sziget Festival

Sziget Festival

To co, widzimy się na miejscu za rok? Sziget Festival 2024 w dniach 7-12 sierpnia!

Materiał powstał we współpracy z marką ibis.