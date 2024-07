Bartek Śniadecki chce wrócić do Eweliny Lisowskiej? Według doniesień "Faktu", muzyk zespołu Afromental nie rezygnuje z walki o ukochaną. Rozstanie Eweliny i Bartka wzbudziło ogromne emocje. Choć żadne z nich oficjalnie nie zabrało głosu w tej sprawie, pisało się o zdradzie Śniadeckiego z transseksualistką Rafalalą. Ile było w tym prawdy? Do dziś nie wiadomo. Jednak mimo rozstania pary, Bartek nadal nie zapomniał o Ewelinie i chce wrócić do ukochanej.

Reklama

Czy Bartek Śniadecki i Ewelina Lisowska wrócą do siebie?

Na łamach tabloidu czytamy, że Bartek wręcz błaga Ewelinę, by pozwoliła mu do siebie wrócić. Myślicie, że Ewelina jest jeszcze skłonna dać mu szansę? Jakiś czas temu zaskoczyła swoich fanów wyznaniem na Instagramie, którym napisała, że "Nikogo nie kocha". To mógł być również definitywny sygnał dla Bartka. Czy muzyk w końcu odpuści?

Bartek cały czas do niej wypisuje. Przeprasza i zapewnia, że cała sytuacja z Rafalalą została wyolbrzymiona i tak naprawdę do niczego między nimi nie doszło - napisał "Fakt", powołując się na swoje źródło.

Okazuje się jednak, że piosenkarka ma bardzo sprecyzowaną opinię na temat ewentualnego powrotu byłego chłopaka.

Ewelina nie zamierza my wybaczać, a o powrocie nie ma mowy. Ma do niego żal, że ośmieszył ją na oczach całej Polski. Póki co, ignoruje wszystkie wiadomości od niego - napisał tabloid.

Ewelina podjęła słuszną decyzję?

Zobacz także

Zobacz też: Ewelina Lisowska zemści się na byłym chłopaku na nowej płycie? "Napisała coś o zdradzie Bartka".

Ewelina Lisowska i Bartek Śniadecki nie są już parą.

Reklama

Czy muzykowi zespołu Afromental uda się odzyskać miłość Eweliny?