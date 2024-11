Na przestrzeni lat w "Dzień Dobry TVN" wciąż pojawiały się nowe gwiazdy, ale Bartek Jędrzejak przez prawie 20 lat jest związany ze stacją. Niewiele wiadomo o jego życiu, ponieważ chroni swojej prywatności. Jednak czasami chętnie chwali się wyjątkowymi chwilami. Prezenter pogody ogłosił właśnie radosną nowiną i pochwalił się pięknymi kadrami. Jednak to jego słowa wzruszają najbardziej!

Bartek Jędrzejak to polski prezenter telewizyjny, dziennikarz, autor felietonów i reportaży, a widzowie zapewne kojarzą go z "Dzień dobry TVN". W śniadaniówce 47-latek zapowiada pogodę i można przyznać, że jest jednym z ulubionych prezenterów widzów. Od prawie 20 lat jest związany ze stacją TVN, choć w przeszłości można było go zobaczyć w Telewizji Polskiej, gdzie pojawiał się m.in. w "Panoramie", "Teleexpressie" czy "Wiadomościach". Prezenter pogody rzadko kiedy dzieli się swoją prywatnością, a na swoim Instagramie, który obserwuje prawie 100 tysięcy osób, dzieli się kulisami swojej pracy. Ostatnio jednak postanowił zrobić wyjątek i pochwalił się ważnym wydarzeniem. Prezenter opublikował zdjęcia swoich przyjaciół, którzy właśnie wzięli ślub w Hiszpanii. Z tej okazji gwiazdor TVN opublikował wyjątkowy wpis na swoim Instagramie.

Są takie momenty w życiu, kiedy wzruszenie zatyka, w gardle klucha a oczy się pocą. Moi przyjaciele powiedzieli sobie TAK. Piękna, kameralna, rodzinna uroczystość. Jak się kocha i chce to można wszystko. Przenoście góry, zdobywajcie szczyty. Nie bójcie się mieć głowy w chmurach. Rozkładajcie skrzydła i lećcie wysoko. Miłość nie zna granic. Tu nikt nie mówi o ideologii, nikt nie wyklucza, nie dzieli, nie obraża, nie niszczy. Nic nie narzuca. Tu ludzie są po prostu szczęśliwi. Uśmiechają się do siebie. Mijając się na ulicy wołają “Ola!” Raczą się pysznym jedzeniem, towarzystwem. Żyją niespiesznie celebrując chwile, które tak szybko uciekają. Nikt nie zagląda nikomu do portfela i łóżka. Szacunek przede wszystkim. Ja to szanuję

— napisał Bartek Jędrzejczak.