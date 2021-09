Ewelina Lisowska w końcu pokazała chłopaka? To były partner Joanny Opozdy

Ewelina Lisowska pochwaliła się na Instagramie swoją nową fryzurą. Do tej pory piosenkarka nie eksperymentowała z włosami. Często upinała je w kucyk, koczek lub po prostu nosiła rozpuszczone. Ewelina słynie z długich kruczoczarnych włosów, jednak teraz zdecydowała się na metamorfozę. Czy nadal jest brunetką? Zobaczcie! Ewelina Lisowska w nowej fryzurze Mamy wspaniałą wiadomość dla kobiet, które uwielbiają grzywki! Te kilka miesięcy temu wróciły do łask i wcale nie wychodzą z mody. Ostatnio na modną grzywkę zdecydowała się nawet Joanna Liszowska. Nie wszyscy ocenili jej look pozytywnie, jednak wpadka jednej z gwiazd nie oznacza, że grzywki przestały źle wyglądać. Teraz na grzywkę zdecydowała się Ewelina Lisowska. To nie pierwszy raz, gdy gwiazda zdecydowała się na tak ostre cięcie. Ostatnio grzywkę miała w marcu 2018 roku. Zarówno wcześniej, jak i teraz w nowych włosach wygląda świetnie. Kiedy kobieta nie wie co zrobić ze swoim życiem, robi grzywkę 😂💇🏻‍♀️ - napisała Ewelina w sieci. Zobacz także: Joanna Liszowska zmieniła fryzurę i... ciężko ją rozpoznać! Fani są zachwyceni "Efekt wow!" Internauci stwierdzili, że piosenkarka w nowej fryzurze wygląda bardzo dziewczęco. Jak to mówią: ładnemu we wszystkim ładnie. Zgadzacie się? Ewelina Lisowska ma nową fryzurę. Wyświetl ten post na Instagramie. Kiedy kobieta nie wie co zrobić ze swoim życiem, robi grzywkę 😂💇🏻‍♀️ Post udostępniony przez Ewelina Lisowska (@ewelinalisowskaofficial) Lis 27, 2019 o 5:42 PST Ewelina...