Czy transseksualistka Rafalala miała romans z chłopakiem Eweliny Lisowskiej? Tak twierdzi Rafalala w szokującej rozmowie z Super Expressem. Trudno nam uwierzyć, że Bartek Śniadecki, członek zespołu Afromental i teraz już były chłopak Eweliny Lisowskiej jednocześnie spotykał się z Eweliną i Rafalalą. Ewelina Lisowska i Bartek Śniadecki nie komentują wypowiedzi ani wpisów i zdjęć na Facebooku transeksualistki, które mają być dowodem na romans Rafalali ze Śniadeckim. Ewelina jest teraz w Stanach Zjednoczonych. Mówiło się, że poleciała tam sama - bo przed wyjazdem zerwała z Bartkiem. Czyżby z powodu plotek o jego niewierności?

Rafalalą opowiedziała Super Expressowi, jak wyglądał jej związek z Bartkiem. Twierdzi, że w tym samym czasie Śniadecki spotykał się z Ewelina Lisowską. Szczegóły są dość szokujące! Podobno muzyk, którego poznała na rozdaniu Fryderyków, sam szukał z nią kontaktu i zasypywał SMS-ami!

Byłam w związku, więc nie dopisywała na jego SMS-y, ale gdy już się rozstałam, to odpisałam, żeby wpadł do mnie. Gadaliśmy do rana. A rano namiętnie się kochaliśmy. Od tamtej pory zaczął do mnie wpadać, kupować upominki - opowiada w Super Expressie o początkach związku z byłym chłopakiem Lisowskiej Rafalala.