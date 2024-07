Ewelina Lisowska rozliczy się z byłym chłopakiem na nowej płycie? Według informacji Faktu, piosenkarka, która konsekwentnie milczy na temat swojego rozstania z Bartoszem Śniadeckim, napisała już ponoć tekst o jego zdradzie. Wygląda więc na to, że kolejna płyta Lisowskiej będzie dla niej wyjątkowo osobista.

Sporo ją to kosztowało. Ewelina daje teraz upust emocjom w muzyce, by nie zwariować. Chodzi i opowiada, że napisała coś o zdradzie Bartka i nie może się doczekać, aż świat to usłyszy - zdradziła osoba z otoczenia gwiazdy.