Ewelina Lisowska wystąpiła na scenie Opery Leśnej podczas "Top of the top Sopot Festival" w dzień, w który obchodziła również swoje 32. urodziny. Przed występem udzieliła wywiadu Party.pl, w którym została zapytana o Julię Wieniawę, która została jurorką w "Mam talent". Dziennikarka zastanawiała się, czy wokalistka, która brała udział w show TVN bałaby się w tamtym okresie stanąć przed Wieniawą. Lisowska przyznała, że to "trudne pytanie", ale odpowiedziała.

Ewelina Lisowska o Julii Wieniawie w "Mam Talent"

Jak już wiadomo, Julia Wieniawa i Marcin Prokop zastąpią Małgorzatę Foremniak i Jana Klimenta w 15. edycji "Mam Talent". Robert Koryza gorzko ocenił Julię Wieniawę i jej nową rolę, nazywając ją "drętwą pseudoaktorką udającą piosenkarkę". Teraz Ewelina Lisowska w rozmowie z Party.pl zdradziła, czy bałaby się wystąpić przed Julią Wieniawą. Na początku wokalistka wahała się z odpowiedzią, ale po chwili odpowiedziała.

Trudne pytanie. Podejrzewam, że tak, jak przed każdym takim wyjściem no bo wtedy byłam niepewną siebie dziewczyną, której wydawało się, że właściwie to ma taki głos jak setki innych dziewczyn i nie wierzyłam w siebie po prostu - powiedziała Ewelina Lisowska.

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu wideo powyżej, w którym Ewelina Lisowska również wróciła wspomnieniami do swojego występu w "Mam Talent" sprzed 11 lat.

