Prezes Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu Superstacji. W programie wyznał m.in., co bawi go w nocy. Jak wyznał, bardzo lubi oglądać pewien rodzaj walk… Jaki?

Prezes PiS wystąpił w programie “Polska w Kawałkach Grzegorza Jankowskiego” w telewizji Superstacja. Cały wywiad ma zostać wyemitowany w piątek, ale już dziś stacja ujawniła spory i - trzeba przyznać - całkiem smakowity fragment. Prezes opowiada w nim o swoim życiu prywatnym. Konkretnie o tym, co robi w nocy!

To, że prezes lubi siedzieć długo wieczorem, wiadomo od dawna. Część opozycji sugerowała, że to właśnie ten kalendarz biologiczny Jarosława Kaczyńskiego jest powodem długich nocnych posiedzeń Sejmu.

A co robi prezes PiS, gdy nie ma pracy w parlamencie?

Poza tym czyta, bardzo często również rzeczy związane z pracą.

Zobacz także

A jak już ma czas tylko dla siebie, co prezes Kaczyński robi poza czytaniem?

Sport? Co pasjonuje prezesa? Jaka dyscyplina?

Zwykle pokazywane są różnego rodzaju walki, to jest najczęstsze w tych programach sportowych. Ale ja lubię najróżniejsze rzeczy. Bardzo lubię oglądać rodeo - ujeżdżanie byków. Bardzo mnie to bawi. Ale w szczególności wtedy, kiedy komentator opisuje byki, ale tak je opisuje, jakby to byli ludzie… “Ma takie osiągnięcia…”. To mnie bardzo bawi - kończy prezes.