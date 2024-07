Jarosław Kaczyński śmieje się patrząc na tableta tak, że… nie jest w stanie tego powstrzymać! I to w sejmowych ławach. Z czego? Co takiego widzi na swoim tablecie?

Zaraźliwy śmiech Jarosława Kaczyńskiego

Filmik ze śmiejącym się Kaczyńskim szybko stał się hitem w sieci. Rozbawiony prezes bawi już tysiące użytkowników na Facebooku i Twitterze. Nic dziwnego. Wszyscy przywykliśmy do z goła innego oblicza Prezesa - najbardziej wpływowego polityka w naszym kraju. A ten śmiech jest naprawdę zaraźliwy...

Filmik oglądają też politycy - np. uczestnicy sobotniego śniadania w radiowej Trójce, którzy od tego zaczęli audycję. Z czego śmiał się prezes jednak nie ujawnili.

O przyczynie wybuchu niekontrolowanego śmiechu u Prezesa pisze Fakt.pl. Portal twierdzi, że Kaczyński śmiał się z "XVII-wiecznego listu Kozaków zaporoskich do sułtana Mehmeda IV!", a konkretnie fragmentu o treści: "Jaki z ciebie do diabła rycerz, jeśli nie umiesz gołą dupą jeża zabić". Czy to dlatego Prezes śmiał się jak dziecko?

Zobacz też - Jarosław Kaczyński: "Tak, lubię żarty. Lubię też czasem ludzi wkręcać". Jedyny tak osobisty wywiad z liderem PiS.

Tak czy inaczej, warto to zobaczyć :)

Kocham to:):). Można oglądać na okrągło. I takiego weekendu wszystkim życzę. Jarosław Kaczyński #DUMA pic.twitter.com/JisQfNbmyW

— PikuśPL (@GandziaPL) January 16, 2016

Jarosław Kaczyński w "zwykłym" wydaniu:

Prezes często sam staje się bohaterem memów, może rozbawił go któryś z nich?