Roksana Węgiel jest niewątpliwie najbardziej popularną artystką młodego pokolenia. W szybkim tempie zyskała sympatię fanów, którzy bacznie obserwują ją w social mediach. Piosenkarka docenia swoich odbiorców, dlatego też stara się dostarczać im coraz to nowsze treści. Tak było również teraz. Zobaczcie, co Roksana Węgiel robi w nocy!

Reklama

Fani Roksany Węgiel mają powody do radości

Wydawać by się mogło, że Roksana Węgiel ma już za sobą intensywny czas, jednak po zakończonej edycji "Tańca z Gwiazdami", w którym zajęła drugie miejsce przyszedł czas na kolejne projekty. Kariera Roksany Węgiel nabiera zawrotnego tempa, co napędza ją do wzmożonego działania nie tylko w social mediach, ale również w sferze muzycznej. Teraz późnym wieczorem piosenkarka dodała zdjęcie i podzieliła się tym samym radosną nowiną. Okazuje się, że Roxie Węgiel pracuje nawet nocą nad kolejnymi singlami, co oczywiście uradowało wiernych fanów artystki.

Nocne studio (Night studio time) - napisała Roxie.

Fani oszaleli z zachwytu i już nie mogą się doczekać nowych propozycji muzycznych od Roksany Węgiel:

Nie mogę się doczekać nowych nut

Aaaa nie mogę się doczekać

Ale super, czekam bardzo na nowe - rozpisują się fani.

To zapewne nie koniec intensywnych chwil u Roxie, ponieważ już w tegoroczne wakacje odbędzie się jej ślub i wesele z Kevinem Mglejem. Niedawno para zrobiła sobie kilka dni wolnego i wyleciała do miasta zakochanych, z którego Roksana Węgiel raczyła nowymi kadrami fanów. Internauci zastanawiają się, czy piosenkarka pokaże zdjęcia ze swojego wesela, a może konsekwentnie nie będzie chciała dzielić się tak prywatnym momentem. Przypominamy, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie cywilnym, a z doniesień informatorów wynika, że ich ślub kościelny będzie miał miejsce pod koniec sierpnia.

Czekacie na nowe single Roksany Węgiel?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Roksana Węgiel pokazała zdjęcie ze ślubu. Suknia panny młodej zachwyca