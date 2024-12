Seriale "Lokatorzy" czy "Sąsiedzi" są jednymi z popularniejszych, które choć dawno zakończyły swoją emisję, nadal budzą pozytywne emocje wśród Polaków. Kariera niektórych gwiazd, które zasłynęły rolą w tych produkcjach, z biegiem lat znacząco się wyciszyła, a spośród nich możemy wymienić Agnieszkę Michalską. Ona co prawda nie porzuciła całkiem aktorstwa, jednak żadna z ról nie przyniosła jej już aż takiego rozgłosu. Co obecnie o niej wiadomo?

Nie do wiary, jak dziś wygląda serialowa Krysia z "Lokatorów"

Pierwszy w historii odcinek "Lokatorów" trafił na antenę TVP1 6 lutego 2000 roku i z miejsca podbił serca widzów. Poznaliśmy za jego pośrednictwem losy grupki przyjaciół, których życie pełne było zwariowanych przygód. W główne role wcielili się: Olga Borys jako Zuzanna Śnieżanka, Maciej Kowalewski jako Franciszek Stachyra, Michał Lesień jako Jacek Przypadek oraz Agnieszka Michalska jako Krystyna Drewnowska. Wynajmowali oni mieszkanie od starszego małżeństwa, których zagrali Marek Siudym jako Stanisław Bogacki i Ewa Szykulska jako Helena Bogacka, których potem mogliśmy oglądać w spin-offie "Lokatorów" pod tytułem "Sąsiedzi".

Agnieszka Michalska jest jedną z tych bohaterek serialu, która do dziś jest kojarzona przede wszystkim z tą jedną rolą. Była to też jej pierwsza główna rola, która przyniosła jej ogólnopolską popularność i olbrzymią sympatię widzów. Po 2005 roku, gdy to wyemitowano ostatni odcinek "Lokatorów", Michalską mogliśmy zobaczyć m.in. w serialach "Bulionerzy", "Mamuśki" czy "Siła wyższa" oraz filmach "Podejrzani zakochani" czy "Ostatnia rodzina". Oprócz tego do niedawna występowała w epizodach w popularnych serialach, tj. "Na Wspólnej" czy "Komisarz Mama". Żadna z tych ról nie przyniosła jej jednak aż takiego rozgłosu.

AKPA/Mirecki

Co ciekawe, na początku 2022 roku Agnieszka Michalska postanowiła przenieść całe swoje życie na Mazury. W tym okresie objęła stanowisko dyrektor Mrągowskiego Centrum Kultury, ale po 2,5 roku urzędowania została z niego odwołana. Powodem miał być brak dofinansowania na nowy sprzęt nagłośnieniowy ze środków Unii Europejskiej. Prywatnie aktorka przez 15 lat była żoną Mariusza Drężeka, którego poznała na planie "Lokatorów". W 2005 roku powitali na świecie synka, ale to niestety nie zdołało zapewnić im szczęścia. Para ostatecznie rozwiodła się, jednak w tajemnicy przed światem, a media dowiedziały się o wszystkim dopiero po dwóch latach.

AKPA/Mirecki

Dziś Agnieszka Michalska nie jest raczej stałą bywalczynią na salonach, a ostatni raz na szklanym ekranie mogliśmy zobaczyć ją w 2021 roku. Mimo to ostatnio pojawiła się na uroczystej premierze filmu "Błazny" w reżyserii Gabrieli Muskały w warszawskim kinie Wisła. Momentalnie skupiła na sobie uwagę reporterów, zachwycając na ściance. Niewiarygodne wydaje się to, że 53-letnia dziś aktorka wygląda niemal dokładnie tak samo, jak w chwili, gdy występowała w "Lokatorach". Na jej twarzy pojawiło się raptem kilka zmarszczek, które tylko dodają jej uroku.

Pawel Wodzynski/East News