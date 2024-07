Zastąpić Wojciecha Modesta Amaro w "Hell's Kitchen" to wyzwanie, z którym miałby problem każdy kucharz. Każdy, tylko nie Michał Bryś. On dobrze wie, jak oczarować widzów. W końcu został kucharzem ze zmęczenia show-biznesem. Bryś przez wiele lat reżyserował teledyski gwiazd. W pewnym momencie, gdy miał już na koncie ponad 200 nakręconych klipów, postanowił przewrócić swoje życie do góry nogami. wyjechał za granicę, by uczyć się gotowania u najlepszych kucharzy świata. Teraz Michał Bryś znowu zaskakuje, nie tylko w programie "Hell's Kitchen", ale także w swojej restauracji L'enfant Terrible. Czym i co łączy go z Mickem Jaggerem ?

U mnie w restauracji gotujemy przy The Rolling Stones, Sinatrze, Red Hot Chili Peppers i czasami zdarza mi się, że któryś utwór mnie zainspiruje. I na przykład dzięki Stonesom powstał oryginalny deser – bardzo czekoladowy i bardzo czarny, z jednym tylko elementem czerwonym, bo Mick Jagger w „Paint it, Black” śpiewa o świecie pokrytym czernią i o czerwonych drzwiach, z których wychodzi kobieta. W tej piosence słychać też dźwięki sitara, indyjskiego instrumentu, i to zainspirowało mnie do dodania do tego deseru indyjskich przypraw - mówi Michał Bryś

