Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz mają powody do radości! W 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" sięgnęli po Kryształową Kulę i wygrali nagrody finansowe. Dodatkowo, jak sami twierdzą- wygrali siebie! Co zatem łączy Vanessę i Michała?

Występy Vanessy Aleksander i Michała Bartkiewicza od samego początku sprawiały, że fani wskazywali ich na faworytów do zwycięstwa. To oni otrzymali maksymalną punktację już w pierwszym odcinku za swoje paso doble. "Czterdziestki" za taniec Vanessy i Michała podczas 15. edycji show pojawiły się wielokrotnie, a fani programu licznie wysyłali swoje głosy. Finalnie to właśnie Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz wygrali "Taniec z Gwiazdami"!

Dzień przed finałem "Tańca z Gwiazdami" Vanessa i Michał zorganizowali transmisję na żywo dla swoich fanów, podczas której odpowiedzieli na szereg pytań. Jeden z widzów zapytał wprost, czy między aktorką a tancerzem jest coś więcej. Vanessa od razu odpowiedziała, że nie są razem, ale szybko dodała, że pasowaliby do siebie. Niedawno w rozmowie z nami wyjawiła, że jej zdaniem to dzięki tej "chemii" między nimi tak dobrze wychodzi im taniec:

To, że my mamy na przykład taką bliską relację, że się tak zakumplowaliśmy i że tak szybko się zbliżyliśmy i sobie tak bardzo ufamy też na polu prywatnym, to jestem przekonana, że wpływa na to, jaka jest jakość tego występu.

- mówiła wówczas aktorka.