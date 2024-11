Ewa z 10. edycji "Rolnik szuka żony" choć została wybrana przez Waldemara, to ostatecznie zdecydowała, że nie chce budować z nim relacji. Natomiast Piotr Mróz ostatnio rozstał się ze swoją narzeczoną po kilku latach związku. Co ciekawe, ostatnio uczestniczka show i aktor byli widziani razem na oficjalnych wydarzeniach i od razu chyba wszyscy zaczęli się zastanawiać, co tak naprawdę ich łączy. Gwiazdor "Gliniarzy" w końcu zabrał głos i ujawnił, co łączy go z byłą uczestniczką "Rolnik szuka żony".

Reklama

Piotr Mróz zdradził, co łączy go z Ewą z "Rolnik szuka żony"

Piotr Mróz jest jednym z najprzystojniejszych aktorów w Polsce, a rozpoznawalność zapewniła mu rola Kuby w "Gliniarzach". Przez pięć lat aktor był w związku z modelką Agnieszką Wasilewską, której się nawet oświadczył. Jednak ostatnio media huczały o tym, że Piotr Mróz rozstał się ze swoją narzeczoną i znów jest wolny. Po rozstaniu 36-latek chętnie pojawia się na wydarzeniach branżowych typu "Taniec z gwiazdami" czy finał "Top Model", a ostatnio Mróz został przyłapany z Ewą z "Rolnika" na balu charytatywnym. Oboje bawili się razem na parkiecie, czym później pochwalili się w mediach społecznościowych. Wszyscy zaczęli się zastanawiać, co ich łączy- szczególnie że to nie pierwszy raz kiedy bawili się razem.

Instagram @ewaa_ka93

Już jakiś czas temu głośno było o tym, że Ewa z "Rolnika" pozuje u boku znanego aktora. Oboje pojawili się razem na wydarzeniu, na którym zbierano pieniądze dla chorego dziecka. Teraz aktor zapytany przez portal "Pudelek" postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości co do ich relacji i zdradził co tak naprawdę ich łączy.

Zostaliśmy zaproszeni osobno na tę imprezę — ona z racji tego, że wystąpiła w programie, ja z racji tego, że też udzielam się w mediach. Celem tej imprezy było to, żeby zebrać pieniążki na leczenie chorej Oli, więc znamy się, lubimy się, ale nic nas nie łączy — powiedział Pudelkowi Piotr Mróz.

EastNews

Uczestniczka show ceni sobie prywatność po udziale w miłosnym hicie TVP i nie udzielała wywiadów, w których opowiada o swoim życiu. Na swoim profilu na Instagramie, który obserwuje ponad 80 tysięcy osób, również nie zdradza zbyt wiele. Jakiś czas temu Ewa z "Rolnika" pokazała, do kogo należy jej serce i stało się jasne, kto jest dla niej najważniejszy.

Reklama

Zobacz także: Magda z "Rolnik szuka żony" tuż przed finałem zdradziła prawdę. Nie chciała dłużej tego ukrywać